【親子理財】唔教兒子投資只教如何花錢 財金KOL羅尚沛：理財與賭博易混淆

▲ 羅尚沛不希望兒子太早接觸股票，因為投資涉及風險。

羅尚沛在金融圈有25個年頭，由任職分析員開始，曾工作於資產管理公司、投資銀行，現在更成為財金界KOL，兒子看過他的節目後開始留意股票，不過，他堅拒教兒子投資，只訓練他正確的用錢態度。

羅尚沛育有一子羅鎰晞，就讀中學一年級，除了上學所需的午飯和交通的費用之外，今年開始另外給他300元零用錢，作為理財訓練，從旁監察他的零用錢是如何花。

盼他明白金錢要用得其所

對於羅鎰晞如何花錢，父母並無提供任何指引，「只是想他明白應用的就用，不一定需要買的，就可以遲些才考慮，購物的決定，由他自已去處理。」

給兒子零用錢的目的是要他懂得用錢，盼他可以建立對金錢的概念: 「要用得其所，不可以不知道大數目用了在甚麼地方，要學會甚麼可以用、甚麼不可以用。即使是朋友生日，送禮物都要量力而為。」羅尚沛解說。

作為父親更加不希望兒子會每月勉強用光300元零用錢，或者說謊話去隱瞞如何花錢。零用錢計劃實行了半年，羅尚沛認為兒子的表現可以，未見有亂用的情況，通常是用於飲食方面。

羅鎰晞並無叫爸爸失望，每月300元零用錢通常會每月儲蓄大約200元，只花100左右在飲食方面，因為他有個儲蓄目標，希望積累到2000元，然後購買電腦產品:

因為現時打機用上課用的電腦，每天帶到學校上課，放學帶回家，我希望自已買一部電腦放在家裡用。

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冷眼旁觀兒子每天睇股價

對於羅鎰晞在今年初開始留意股票，每天睇股價的行為，羅尚沛冷眼旁觀，既不干涉，也不鼓勵，因為目前不想向兒子灌溉投資觀念。

他每天看阿里巴巴和九毛九的股價走勢，是出於好奇，覺得這兩間公司的名字特別，但他並無真金白銀去買股票。

5月初，兩父子都在家工作和上課，期間，羅鎰晞首次目睹爸爸透過視像電話做財經節目講及股票，他心生好奇，此後便每天看看阿里巴巴和九毛九的股價是升還是跌，但他並無詳情研究股價走勢或相關公司的新聞。因為羅鎰晞認為自已對股票投資並不了解，而且曾經見有人沉迷股票落得失敗收場，所以引以為鑑，不敢輕舉妄動。

羅鎰晞笑言:「等待成年後才會開始投資股票，屆時可以向爸爸問貼士。」不過，記者告訴他，父親已在訪問時告訴記者，他不會俾number子女去買股票。羅鎰晞得悉未能近水流台，於是另謀方法: 「到時收看爸爸的財經節目，攞投資方向然後自已做功課。」

羅尚沛不希望兒子太早接觸股票，因為投資涉及風險，亦不想兒子養成賭博心態。他希望兒子年屆18歲甚至21歲才真正自已理財，

因為理財與賭博容易混淆，不宜培養出賭博心態。至於投資，切忌一鋪賭落去。

羅尚沛雖擁有25年金融經驗，但理財態度很務實，對於兒子的教育使費，他以最低風險的方式去處理。在兒子小時，經已向保險公司購買了一份儲蓄基金，每月供款大約3000元，另外要預備資金為兒子將來讀大學之用，因此這筆資金一直存放在銀行，他不介意利息微薄，最緊要的是採取零風險管理，以免要用錢時大失預算。

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家長為子女理財應要安全和保本

由此可見，理財與投資不盡相同，必須要因應理財目的而採取不同的處理方法。羅尚沛兒子的教育使費是一項必須的支出，因此採取低風險甚至零風險的方式處理之。正如羅尚沛所言:「家長為子女理財，應以安全和保本為目的，絶對不可以賭博。」

至於小孩子為自已理財，只需要用所其所便可以。

因為金錢難以節省而來，家長應要教導子女明白應該如何花錢。不過，小朋友尚未識如何花錢之前，就當然要從慳錢開始。

他續稱，年青人不明白金錢並非從天而降，也不會量入為出，「今個月用多了，他們會以為我下個月揾多些便可。」然而，長輩直接批評他們這個想法的話，他們是不會接受的，於是要從小時給他們一些零用錢，讓他們自我學習如何花錢。

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記者: 殷鳳萍