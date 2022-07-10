【關注疫苗】曾浩輝拆解2大疫苗迷思　籲勿把疫苗副作用放大

▲ 曾浩輝拆解2大疫苗迷思。

新冠疫情下，接種疫苗成為全球共同關注的公共衛生事項。香港中華醫學會榮譽顧問曾浩輝最近受訪，分享疫苗功效資訊，以及為一些坊間對疫苗可能存在的謬誤或迷思進行解構。

▲ 曾浩輝分享疫苗功效資訊。（陳慧安攝）

疫苗的重要性

曾浩輝分享，疫苗存在200多年歷史，通過提煉一些蛋白質、核酸成分製成，可刺激人體免疫系統，起免疫作用，抵禦傳染病，並能維持長久效果。他並以「溫習」來舉例：「疫苗好像溫習，當溫習了，可令考試時懂得應試，打疫苗就好像幫身體溫書，當傳染病來襲就可過關。」

而現存坊間的疫苗眾多，可預防多種傳染病，各有適合成人或兒童接種的疫苗，包括麻疹、德國麻疹、病毒性腮腺炎、乙肝、小兒麻痺症、百日咳、破傷風、水痘、帶狀胞疹、肺炎鏈球菌、HPV，以及新冠疫苗等。

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對疫苗的謬誤

曾浩輝指出，坊間對疫苗存在普遍兩個誤解，第一就是把輕微的副作用放大。本港早前爆發第5波疫情，曾浩輝表示身邊也有朋友的80多歲爸爸染疫身亡。該名友人曾猶豫過是否要為父親安排接種疫苗，權衡下因擔心疫苗副作用而沒有讓爸爸打針。在爸爸死後，友人表示很後悔。曾浩輝以此呼籲別忽略疫苗保護性，以免換來慘痛經歷。

曾浩輝續指，另一個坊間對疫苗的一大誤解，是群體免疫：「群體免疫意義是比較整體社會性，對個人保護的意義不大。」他舉例說明：「當校內百分之99個學生都打麻疹針，自己的小朋友無打，如果班上有一個小朋友感染麻疹，被傳染機率是非常高。」

口服藥不能替代疫苗

除了疫苗外，口服藥也是常見用於治療的藥物。但口服藥是否就能代替疫苗？曾浩輝回應絕對不能，其中存有兩個重要原因：「第一，口服藥可以預防的傳染病數目越來越少，疫苗就很多。第二，口服藥有效期相較疫苗短很多，疫苗保護能力長很多，有些疫苗的防護力是可以維持5至10年，有些甚至可終身免疫。」

第4針新冠疫苗

市民現可預約接種第4針新冠疫苗，除了60歲以上長者外，曾浩輝表示60歲以下、一些經常曝露在病毒之下的高危群組人士，如醫護人員、抗疫人員、口岸工作人員或跨境司機，都可以考慮接種疫苗，做好個人防護。

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記者：黃存新、陳昊淋