【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 　公開絕密塑身法鍊成雷神身型

▲ 基斯咸斯禾夫或最後一次做雷神。

Marvel新作《雷神奇俠 4︰愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）今集最大亮點是妮坦莉寶雯（Natalie Portman）以「女雷神」姿態回歸系列，以及「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）加盟演奸角！

導演泰格韋替替 （Taika Waititi）延續《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）的喜感和幽默元素，被形容是Marvel系列中最落力搞笑的一次，但同時亦笑中有淚有溫馨。

對影迷來說，《雷神4》其中一個亮點，肯定是妮坦莉寶雯的強勢回歸。

她自《雷神奇俠 2︰黑暗世界》（Thor：The Dark World）再度飾演珍福斯特（Jane Foster），且變身成神威雷神（Mighty Thor），還在前度托爾前揮動原本已被海娜（Hela）破壞的雷霆戰錘（Mjolnir），使出「流星雨」一樣的招數迎敵，不難令觀眾尖叫。

▲ 重回戰場的雷神，與「雷神之槌」再度相遇，沒想到持有者竟然變成「女雷神」妮坦莉寶雯。

【雷神奇俠4】基斯咸士禾夫全裸騷肌 基斯頓比爾大反派造型首曝光

究竟她如何由地球上的科學家變成爆肌天神，「人錘兩失」的托爾，能否重奪舊愛芳心，就不能劇透，只可說慣演文藝戲的妮坦莉寶雯，今次除上陣應付不少動作場面，亦有不少感人戲份，表現極搶鏡。

至於金像影帝級的「蝙蝠俠」基斯頓比爾，今次「改正入邪」飾演大反派屠神者戈爾（Gorr The God Butcher）。

一向愛為角色注入獨有風格的他，為演這位狂者，參考了許多經典的驚慄片和90年代末的電音名曲 MV，還笑言因太沉溺入戲，令到現場產生的驚慄氣氛過猛，同場演員都不敢接近他。

而戲中屠神者入魔背後，亦有關係信仰和愛的原因，可說是繼魅隆後最有深度的Marvel奸角。

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公開爆肌心得

演「雷神」一角成全球偶像的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），早前接受《Wired》訪問時，自爆今次可能是最後一次飾演雷神，他回想能取得雷神一角絕不容易，基斯透露12年前未成名的他，參與不同試鏡都表現不佳，經歷過頗長的低潮期，在心態轉變後，才終於成功得到這個角色。

而在這 10 多年間，他直言每次演出都令自己成長不少，今次他很慶幸有女雷神接下雷神之錘後，將來有機會成為繼任人，因此他極有機會是最後一次演這角色。

基斯除拋出這「可能不再做雷神」的震撼彈外，今集還有一幕爆肌露股演出，同樣令粉絲「嘩聲四起」。究竟他這身健美肌肉是如何練成的？

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減少吃碳水化合物

基斯在訪問中透露自己是一個十分喜歡戶外活動的人，最愛游泳和衝浪，會恒常地地做一些循環訓練，如啞鈴健身。至於長跑則不太喜愛，反而間中會和孩子們和太太去騎馬，同時享受天倫樂。

至於飲食習慣方面，他說自己飲食均衡，會吃大量的蛋白質和蔬菜，減少吃碳水化合物的東西。

不過，他笑言自己也愛吃薄餅、漢堡包、雪糕和甜食，但強調自己很自律，能夠遵守 「80/20」原則，即吃 8 成好的食物，吃兩成不好的食物。畢竟為了演好雷神，他要保持最佳的身材狀態，敬業樂業。

記者：郭秀芳