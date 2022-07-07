【金像獎2022】第40屆香港電影金像奬宣傳片推出 重溫歷屆最佳電影經典場面 娛樂 14:16 2022/07/07 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 「第四十屆香港電影金像奬」將於7月17日假舉行。 香港影壇盛事「第四十屆香港電影金像獎」將於7月17日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行。 而香港電影金像奬協會在今天（7月7日）發布一條別出心裁的宣傳片，倒數今屆頒獎典禮將於10天後舉行。 香港電影金像奬自1982年起首辦至今已歷40年，今屆宣傳片集合上世紀80年代至千禧年後39屆「香港電影金像奬—最佳電影」經典畫面，重現珍貴的集體回憶。 而片末有「第四十屆香港電影金像獎—最佳電影」提名名單五強《怒火》、《智齒》、《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》及《濁水漂流》，寓意延續與承傳。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 18:24 2022/06/16 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 17:35 2022/06/07 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光 王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后 18:01 2022/06/01 【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光 王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后 你可能感興趣 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 18:24 2022/06/16 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 17:35 2022/06/07 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光 王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后 18:01 2022/06/01 【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光 王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后 香港電影金像獎 頒獎禮 電影