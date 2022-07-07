【金像獎2022】第40屆香港電影金像奬宣傳片推出　重溫歷屆最佳電影經典場面

▲ 「第四十屆香港電影金像奬」將於7月17日假舉行。

香港影壇盛事「第四十屆香港電影金像獎」將於7月17日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行。

而香港電影金像奬協會在今天（7月7日）發布一條別出心裁的宣傳片，倒數今屆頒獎典禮將於10天後舉行。

香港電影金像奬自1982年起首辦至今已歷40年，今屆宣傳片集合上世紀80年代至千禧年後39屆「香港電影金像奬—最佳電影」經典畫面，重現珍貴的集體回憶。

而片末有「第四十屆香港電影金像獎—最佳電影」提名名單五強《怒火》、《智齒》、《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》及《濁水漂流》，寓意延續與承傳。

