【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」

▲ 疑遭女員工發相勒索續審，男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」。

已婚公司男高層疑與31歲已婚女員工發展婚外情，並於每次發生性行為後支付對方5,000元，惟兩人疏離關係後疑遭對方發相勒索50萬元。涉案女子早前否認1項勒索罪受審，案件今（7日）於區域法院續審。男事主於庭上哭訴他的妻子已經離開他，「我只係想我最愛嘅老婆返屋企」。

男事主X今續在屏風後作供，X在辯方盤問時哭訴，自己好像在被人審判，又指「我年紀大，老婆又走咗，唔知係邊度住」、「我只係想我最愛嘅老婆返屋企」。X續指，其妻已透過媒體了解事件，X形容現時腦袋一片空白，只想回家。

辯方向X指出，被告是新移民，9歲來港。X供稱，感覺到被告家境清貧，因他曾聽到被告提及與胞弟及母親同住公屋。

X又指，他不知道被告沒有與丈夫同住，以及關係不好。X續指，他只知道被告以前是任職機場地勤，在疫情影響下被公司辭退。X續指，當初基於對被告的好感，而提及會養她，但意思是每個月定額給予被告2至3萬生活費，而不是像無底深潭般，每次被告向他索取金錢亦要支付。

被告黃莎莎（31歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟