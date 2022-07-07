【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊

▲ (香港科學館fb)

為慶祝特區成立25周年，香港科學館舉行「香港賽馬會呈獻系列：八大·尋龍記」特別恐龍展覽，展出包括暴龍、三角龍及棘龍等8組具名氣恐龍的化石真品及高完整度化石骨架等，市民亦可觸摸真恐龍化石。詳情即看【下一頁】

科學館周三（6日）在社交平台指，「八大·尋龍記」展覽預約參觀已開始啟用。反應非常踴躍，當中可能對預約參觀有不少疑問，因此提供7個資訊。

是次香港科學館舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」和常設展覽於2022年7月8日至11月16日期間，免費開放入場。所有參觀人士必須透過網上預約系統，預約入場時間。一個預約參觀所有展覽

網上預約系統可供預約未來7天之入場時段，並於每天零時(12am)自動更新。由於科學館逢星期四休館，星期四零時(12am)的預約系統則會停止更新，並於星期五零時(12 am)恢復

參觀設分段入場安排，每節參觀名額有限，額滿即止。成功預約人士會收到確認電郵和二維碼。倘若沒有收到確認預約的電郵，請再次檢查郵箱或垃圾郵件資料夾

二維碼不能轉讓予他人使用

若附有二維碼的電郵不慎刪除，可向館方職員提供電郵地址及相關資料，可代為查閱

二維碼只可入場一次，只需於已預約的參觀時段入場便可。入場後沒有限制參觀時間

如要取消預約，可電郵至big8dinosaurshk@lcsd.gov.hk

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責任編輯：余思嵐