  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 15:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊

社會 14:41 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(香港科學館fb)

為慶祝特區成立25周年，香港科學館舉行「香港賽馬會呈獻系列：八大·尋龍記」特別恐龍展覽，展出包括暴龍、三角龍及棘龍等8組具名氣恐龍的化石真品及高完整度化石骨架等，市民亦可觸摸真恐龍化石。詳情即看【下一頁】

科學館周三（6日）在社交平台指，「八大·尋龍記」展覽預約參觀已開始啟用。反應非常踴躍，當中可能對預約參觀有不少疑問，因此提供7個資訊。

  • 是次香港科學館舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」和常設展覽於2022年7月8日至11月16日期間，免費開放入場。所有參觀人士必須透過網上預約系統，預約入場時間。一個預約參觀所有展覽
  • 網上預約系統可供預約未來7天之入場時段，並於每天零時(12am)自動更新。由於科學館逢星期四休館，星期四零時(12am)的預約系統則會停止更新，並於星期五零時(12 am)恢復
  • 參觀設分段入場安排，每節參觀名額有限，額滿即止。成功預約人士會收到確認電郵和二維碼。倘若沒有收到確認預約的電郵，請再次檢查郵箱或垃圾郵件資料夾
  • 二維碼不能轉讓予他人使用
  •  若附有二維碼的電郵不慎刪除，可向館方職員提供電郵地址及相關資料，可代為查閱
  • 二維碼只可入場一次，只需於已預約的參觀時段入場便可。入場後沒有限制參觀時間
  • 如要取消預約，可電郵至big8dinosaurshk@lcsd.gov.hk

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【溫布頓網球賽】本港球手黃澤林晉級青年組男單8強　創大滿貫最佳單打成績
今日 11:00
【溫布頓網球賽】本港球手黃澤林晉級青年組男單8強　創大滿貫最佳單打成績
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
今日 12:29
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
【澳門疫情】澳門連續兩日單日增逾百宗確診　籲居民理性購物切勿囤積
今日 11:57
【澳門疫情】澳門連續兩日單日增逾百宗確診　籲居民理性購物切勿囤積
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈
今日 13:16
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈
【檢疫酒店】政府明日起要求酒店檢疫第3日須核酸檢測
今日 12:38
【檢疫酒店】政府明日起要求酒店檢疫第3日須核酸檢測
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域
今日 13:55
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域

你可能感興趣

【溫布頓網球賽】本港球手黃澤林晉級青年組男單8強　創大滿貫最佳單打成績
今日 11:00
【溫布頓網球賽】本港球手黃澤林晉級青年組男單8強　創大滿貫最佳單打成績
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
今日 12:29
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
【澳門疫情】澳門連續兩日單日增逾百宗確診　籲居民理性購物切勿囤積
今日 11:57
【澳門疫情】澳門連續兩日單日增逾百宗確診　籲居民理性購物切勿囤積
QR Code 賽馬 香港科學館 馬會 展覽 香港 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
16:06 2022/07/06
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
【明星豪宅】離開大台轉當KOL傳月入60萬元　陳智燊宋熙年過千呎4房新居逐格睇
13:19 2022/07/06
【明星豪宅】離開大台轉當KOL傳月入60萬元　陳智燊宋熙年過千呎4房新居逐格睇