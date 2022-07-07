【黃Viu劇集】竹內涼真淪階下囚　與女團「櫸坂46」平手友梨奈合作擦火花

萬眾期待、翻拍自超人氣韓劇的《六本木Class》今晚（7月7日）在「黃Viu煲劇平台」上演人生逆襲的勵志故事！該劇講述宮部新（竹內涼真飾）的父親死於一場意外，出身財閥的肇事者順利逃脫法律制裁，他為父親討回公道卻鋃鐺入獄，從此跌落人生谷底！

僅有初中學歷、還有犯罪前科的宮部經歷千辛萬苦，終於在六本木開設居酒屋「二代目宮部」，並一路披荊斬棘逆襲成王、成功向兇手復仇，劇集將於「黃Viu」首播。

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陣容吸引

延續韓版「甜夜」氛圍，《六本木Class》把舞台從首爾梨泰院的小酒館搬到東京六本木的居酒屋，並由「日本男神」竹內涼真攜手「實力新星」平手友梨奈和「最美女二」新木優子擔綱演出，陣容引發關注。

為還原原著設定，除了竹內涼真將髮型修剪成栗子頭，平手友梨奈也以帥氣短髮登場，造型非常加分；另有傳平手是原著作者趙光真親自欽點的演員，難怪《六本木Class》還沒開播便獲他大力支持，更以手寫信為劇集應援，相當貼心。

▲ 《六本木Class》

對平手印象深刻

近年憑《與你在世界終結之日》系列人氣急升的竹內涼真，有望以《六本木Class》再創高峰。談到主演這部年度大作的感想，他直言相當開心，更自爆對女團「櫸坂46」出身的平手印象深刻：「以前在《紅白歌唱大賽》看到她的精彩表演，我便忍不住拍手，覺得她真的很厲害，我覺得我們應該可以變成很好的夥伴。」

事實上，平手為了參演《六本木Class》不惜與原公司鬧翻，可見她對於角色的渴望和喜愛；至於新木優子則以壓倒性的美貌和過人氣質贏得宮部新初戀一角，她也笑言為了熟悉作品，特地花了三天時間煲完《梨泰院Class》，毅力讓人佩服。

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演員經驗豐富

除了主打人生逆襲的故事，《梨泰院Class》的鬥智劇情也是劇中一大看點！韓版大魔王「張大熙」由劉宰明飾演，精湛演技令人恨得牙癢癢；《六本木Class》則邀得日劇界首席奸角香川照之擔任「長屋茂」，近年他在《半澤直樹》的演出令人驚喜，更被網民笑指用盡全身上下部位來做戲，堪稱「顏藝」之神，更令人期待他的表現。