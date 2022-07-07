【大學研究】角膜電刺激或可治抑鬱和認知障礙　免手術引感染或併發症

▲ 角膜電刺激或可治抑鬱和認知障礙，免手術引感染或併發症（港大提供）

新冠肺炎令全球焦慮症和抑鬱症的患病率大幅增加，約四分之一的患者對治療反應欠佳；港大醫學院及城大一項聯合研究發現，在角膜表面進行電刺激，可減輕動物模型中的抑鬱症狀，並改善其認知功能。

早在2015年，港大醫學院生物醫學學院助理教授及新加坡前李光耀研究員林禮偉博士已發現，對動物大腦的前額葉皮質進行深腦刺激術，可以改善其記憶功能和緩解抑鬱症狀，因為電擊治療可以刺激海馬體神經細胞的生長，而海馬體是一個負責學習和記憶功能的大腦區域。

然而，深腦刺激術是一種侵入性治療，並需要通過手術將電極植入大腦，手術可能會導致感染和術後併發症等副作用。

港大醫學院及城大發現在角膜表面進行電刺激這非侵入性方法，可激活老鼠模型的大腦通路，從而產生顯著的抗抑鬱作用及降低血液中壓力荷爾蒙的水平，亦能促進海馬體神經細胞內與生長相關的基因表達。

研究結果發現，這種非侵入性的電刺激技術大幅改善了阿茲海默症小鼠模型的記憶力，並抑制大腦海馬體中阿茲海默症主要標誌物「β-澱粉樣蛋白」。

港大神經科學研究中心主任陳應城表示，這些研究成果有助於研發嶄新治療，冀能為難治型憂鬱症和認知障礙症病人帶來新的曙光，惟他亦強調，現在討論TES在人類的應用還言之過早，必須進行臨床試驗以確認其療效和安全性。

研究由港大醫學院生物醫學學院助理教授及前新加坡李光耀研究員林禮偉、城大電機工程學系副教授陳儷行，及港大神經科學研究中心主任、港大醫學院副院長（發展及基建）、生物醫學學院教授、文洪磋家族基金教授（醫療科學）陳應城教授帶領。

是次研究結果已於國際科學期刊《Brain Stimulation》（按此瀏覽期刊文章）和《Annals of the New York Academy of Sciences》（按此瀏覽期刊文章）發表。

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記者：鄧凱文