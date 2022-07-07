【大學發展】 都大新設醫療教研設施加強學生培訓　校長林群聲指會做好課程吸引學生

▲ 香港都會大學校長林群聲。（陳永康攝）

香港都會大學將於今年及明年分別新增涉醫療化驗的學士及碩士課程科，並計劃增設醫療相關教研施。面對學生流失、自資院校競爭大的情況，校長林群聲說，都大收生沒有問題，日後會繼續做好課程，加強與公眾及中學生聯繫，以吸納更多優秀學生。

都大將於今年及明年分別開辦「醫療化驗科學理學碩士」課程，及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」全日制本科課程，分別設30個及60個學額。為應對新課程教研需要，將新建面積約7,000平方呎的醫療化驗科學專用實驗室，設置專業醫療化驗儀器，有關課程將交由醫務化驗師管理委員會進行評審，校方有信心首屆畢業生可取得相關專業資格。

另外，為應對物理治療學系學生的實習需要，都大今年10月啟用物理治療中心，以非牟利模式營運，集中於肌肉骨骼康復及運動康復範疇。林群聲表示，中心集教學、臨床實習及服務社區於一身，物理治療學本科生會在指導下於中心進行臨床實習。

被問到移民潮下教師流失情況及聘請教師有沒有難度，林群聲透露，部分學系出現教師流失的情況，最嚴重的學系有20%教師離職，但他形容為挑戰而非危機。他稱部分損失的護理系教師中有人移民，相信與世界各地均缺護理人才有關。

他又說，各大專院校亦互相挖角，校方積極挽留人手，包括增設學術人員發展基金，支持教學人員進修，期望可增強工作滿足感。

面對各大專院校積極推出獎學金、彈性收生計劃等吸引尖子，林群聲自言「有睇實JUPAS情況」，他稱，近年學生接受都大學位的比例稍有下降，但整體收生沒有問題，今年透過聯招報讀都大課程的人數更反升。他表示，日後會繼續努力吸引學生：「第一樣一定係質素，我哋請好嘅老師，提供好嘅課程，為同學提供好支援，同學就會嚟讀書。」

林群聲笑稱，坐的士時說要到都大：「10個有9個都知，第10個可能要諗一諗，第11個就話有間新大學咩？」因此會加強與中學生及公眾聯繫，介紹都大課程,「做得好都要比人知。」

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記者：黃悅晴