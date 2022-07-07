【熔斷機制】姚柏良稱暫緩機制讓港人回家不再困擾　倡採納「三三四」檢疫方案

▲ （林宇翔攝）

政府宣布暫緩熔斷機制，立法會旅遊界議員姚柏良對此表示支持，並肯定特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂迅速回應了業界的訴求，在上任7天即暫緩熔斷機制，讓港人回家之路，不再受熔斷困擾。

姚柏良指，航班熔斷機制對外防輸入的作用有限，機場的檢測和酒店檢疫，已可有效杜絕輸入個案。然而，熔斷帶來的連鎖反應，令航空公司、旅客和酒店同樣受罰，也不利香港的航空業復甦，削弱香港航空國際樞紐地位，讓整體社會付出高昂的代價。雖然政府在5月按業界的要求，放寬了航班熔斷門檻，但踏入7月暑假的回港旺季，即有6個航班被熔斷，航班往來存在極大不確定性，如情況持續，大批市民和學生滯留海外，對到港的旅客和港人，帶來極大困擾。

姚柏良稱今日得悉政府迅速正面回應，暫緩實施機制，展示了新的施政作風，對此感認同和讚賞。不過，他認為旅遊業目前面對極大困難，希望新一屆政府在通關復航上再作努力，包括考慮「三三四」的入境檢疫方案，即接種三劑疫苗，可在酒店檢疫三天，家居檢疫四天，與內地商討引入「團進團出」或逆向隔離，讓旅遊業見到復甦的曙光。

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責任編輯：陳麗娜