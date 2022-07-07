【學校動態】救世軍田家炳從玩培養學生英語能力　兩名學生勇奪少年托福大獎

▲ 三年級黃穎瑤同學及四年級任一諾同學榮獲今屆少年托福大獎。

救世軍田家炳學校英文科課程讓初小學生愉快學習英語、喜愛閱讀、善於表達。我們認為快樂學習才是成功教育的關鍵，而快樂學習主要來自歸屬感和掌握自主技巧及心態。

最新影片推介:

增加師生比例照顧學習差異

田小學生較能積極投入英語學習，因為我們重視遊戲學習、能指派重質的校本課業，以及重視快樂的學習氛圍。英語課中共有4位老師及教學助理帶領英語活動、進行分組學習及指導不同能力學生的閱讀及寫作需要。學生覺得學習英語十分輕鬆，他們亦能養成積極認真上課的態度。

突顯遊戲的重要性

「玩」是孩子認識世界的方式，也是培養孩子運用英語能力最佳的方式。田小英文教師具備紮實教育理念與豐富課程剪裁的經驗，有系統性地從理論到實踐支持學生語言上的發展。多元化的英文課堂活動，突顯遊戲的重要性，發展師生良好的合作關係。

▲ 老師及教學助理帶領英語活動。

保持學生的好奇心

田小不選用單一教科書，而是從不同主題的文章中選取合適的閱讀及寫作材料，並結合遊戲元素，建構同學學習英語的能力。老師會隨時調整學教歷程、學習材料的深淺程度，令教學富有彈性。透過特定的學習任務如整蛋糕和自製骰子以訓練學生聽、說、讀、寫的能力。

過往田小的學生也勇奪全港少年托福 （TOEFL）大獎，而上學年三年級黃穎瑤同學及四年級任一諾同學榮獲今屆少年托福大獎。他們從一萬五千多名學生中突圍而出，成為全港首55名在TOEFL考試中成績非凡的同學。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

