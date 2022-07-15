【職場文化】上司忌才下屬諸多拖延 港男難頂做夾層：不甘心因人事而放棄

▲ 公務員港男難頂做夾心階層，萌生辭職念頭。

職場上，能力重要之外，人事同樣重要。有某些公司(人員)文化下，做得好又易招人妒忌，做得不好被列作豬隊友，冷嘲熱諷由開工到收工的電話中，真是人生一大折磨。在玄學上，這類問題又該如何入手及化解呢?

記得去年前有個客人，T先生，30來歲，未婚有女友，高瘦有神，眼大鼻高但不大，下巴較尖削。他表示一直在政府部門任職，由於犯小人特別嚴重，晉升一直受阻，苦無對策，故特意找羅比指點一下迷津。

T先生: 「羅師傅，我現在任職公務員，近年工作令我身心疲累，人際關係非常複雜，是常有犯小人的感覺，還不被上司重視。我身處中層，上有一位上司年長我一兩年，他跟上級交情不錯，但我跟他關係有點冷淡，感覺有點忌我，拒我於派系門外。另一方面，下屬們又有不少老屎忽，常抱著少做少錯，不做無錯的心態，對我的安排諸多拖延，更甚找我上司說我安排不佳。而上司永遠當雙面人，常常只顧自己當好人，我也試過當好人，但他們(下屬)更變本加厲。疫情出現後，變數更多，矛盾更多。想請問我應不應該換工作? 」(夾心階層苦況也)

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羅比: 「人生在世，活著就多少總有煩惱；而身在職場，小人就多少總有出現。不同時期，不同崗位，都有不同的小人或競爭對手。對手愈強愈多，也反證你地位愈高。那麼有沒有考慮過轉部門呢?」

T先生: 「我也明白，但有時真是很辛苦，我有次差點就在公司被氣暈了，是直的眼冒金星，想中風那感覺。(哇，好嚴重呢...)你知嘛，下屬門是聯手拆我台，在whatapp群當面冷嘲熱諷我...我有申請過想轉部門，但上司是有意為難，另一方面，我又覺得自己其實喜歡這工作性質，畢竟都做了6,7年。不甘心因為人事而放棄。是否我的命小人阻礙特別多呢?」

羅比: 「你八字庚金生夏天，無水降溫，幸有濕土，但火旺亦即官殺星旺，然而無水制，就代表小人較多，而加之身弱就更加是對小人的侵襲，無應對之能力。主要表現在體能及心理質素較弱，容易怕苦怕累怕事，這樣最容易被小人事非壓得喘不過氣。一般來說，心念的改變最為重要。

1: 喜怒不形於色

要注意控制自己的情緒，盡量做到喜怒不形於色，不能讓別人輕易的知道你在想什麼，畢竟日主庚金周圍都是官殺，因此身邊小人的確非常的多，見你情緒沒受影響，小人也會索然無味。同時你面相顴骨不顯，肉薄，下庭又削，御下威嚴度較弱。若然他們不看你”台戲”，也不用討好他們，做好自己做好工作，不說事非也不要理會事非，待運程好轉會有改善的。(令我想起雍正當時的孤臣慘況)

2: 鐵飯碗的重要性

另一方面，你有官殺混雜的情況，因此工作容易起風波，自身做事情也缺乏堅持，容易放棄。所以有一份長久穩定的工作相當重要，故此我不建議你輕言轉工，尤其是鐵飯碗。

T先生: 「那麼我也就是只有等運到嗎?有沒有什麼擋小人的風水物可擺在公司辦公室呢?」」(T先生的表情很逼切和無助)

羅比: 「你可以在辦公桌上放一盆仙人掌，或者辦公椅右手邊或後邊可以放一件開光樹化玉。這樣有助幫你擋去一些小人的侵襲。但你需要改動下心念，不要把工作放在人生的首位，你還有自己的其他生活可以分散你注意力嘛。」

T先生如我所說，在辦公桌放了仙人掌及開光樹化玉，我們一直也有保持聯繫，他說最近小人是非小了很多，但另一方面卻說變得寂寞了(工作有保證過會附帶歡樂嗎?我經驗好像沒有...哈哈)。其實工作場地並非交友平台，最重要的還是工作效益。若有投緣的同事當然可以交一下心，但不能強求，始終涉及利益關係或派系不同，一切隨緣即可。

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