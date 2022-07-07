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【強檢公告】政府突擊檢查香港仔中心港泰閣　揭45人違公告無檢測

社會 15:50 2022/07/07

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所有受檢人士須遵從強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日（7日）派員到香港仔中心港泰閣查核受檢人士的檢測證明，其中45名人士違反強制檢測公告，已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

南區民政事務處表示，行動由今日上午約7時開始，至上午約9時30分結束，共檢查了約270名受檢人士的檢測報告，其中45名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。
 

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責任編輯：余思嵐

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