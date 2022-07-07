【房屋供應】未來五年房屋供應緊張　房屋局長何永賢：做夢都想著個快字

▲ 房屋局局長何永賢出席過渡屋動土儀式，致辭時表示會改善短期房屋供應。（資料圖片）

房屋局局長何永賢今日（7日）出席社區組織協會的過渡性房屋動土儀式，為她上任後首次出席公開活動。

被問及「百日報告」的籌備進度，何永賢指，各相關部門現已加緊籌備，她本人今日亦到大埔公屋地盤視察，研究加快公屋興建的措施，目前已有初步想法，具體措施要待9月底公布。

她又表示，未來5年房屋供應較為緊張，未來會研究如何改善短期房屋供應。她又指，過渡性房屋的興建尤其重要，希望能見到項目盡快落成，「個「快」字是我做夢都會想起，對建築團體來說有挑戰，但我們試試能否再建快一些。」

是次項目為社區組織協會第二個組合屋過渡屋項目，項目位於荃灣油麻磡路，預期明年中落成，明年初接受申請，可提供200個單位，5年租約期內可惠及700名基層市民。

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記者：陳梓蔚