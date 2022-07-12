【學校動態】香海正覺蓮社佛教正覺中學設體驗學習週　結合STEM知識實踐智慧校園

▲ 譚主任與學生討論及研究可行方案。

香海正覺蓮社佛教正覺中學每年都會舉辦大型「體驗學習週」，透過跨學科協作，每級設定不同研習主題及不同的境外考察地點，讓全校學生跑出課室、跑出香港，實地了解不同地方的歷史文化、社會及科技發展等。

雖然疫情阻礙了同學進行境外考察及其他大型活動，但是正覺中學的老師仍能費盡心思，發揮創意，爭取資源，靈活安排時間及地點，繼續在校內進行小型但高效的「體驗學習活動」。各級仍設有不同研習主題，學生透過學習導引、分組討論、體驗活動、方案設計、小組匯報、共同評量等研習過程，進行自主學習，同學更要互相協作，強化共通能力。

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負責中四級的譚慧芬老師指出，選擇「智慧城市」為主題的原因，是希望讓學生認識先進城市發展的大趨勢，活動分別邀請了不同專家講解世界各地「智慧城市」發展情況，更讓學生學習金融科技發展、區塊鏈技術及建立電子錢包的技術等。

為了讓學生有實踐的機會，他們須思考如何把「智慧城市」的概念在應用到校園內，設計一套「智慧校園」方案，過程中他們會同時運用STEM知識，配合智能科技或工具，去優化校園的學習環境。

▲ 譚主任與學生討論及研究可行方案。

研習活動中，各組學生和指導老師積極討論及研究可行方案，最終方案以不同形式展示出來，例如手繪圖、電腦繪圖、搭建模型等。各組學生亦須以短片型式匯報「智慧校園」方案，並展示在校園的大型屏幕，與全校師生分享。

疫情難免會限制了校園的互動體驗學習模式，但只要老師靈活變通，不斷為學生創造機會，再加以悉心規劃及課程指導，學生的潛能定能發揮出來。



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