【房屋供應】大埔富蝶邨8座公屋料明年落成　何永賢：政府會進一步提升建屋效率

▲ 房屋局局長何永賢今日上午視察大埔第九區，以掌握公共租住房屋發展項目的最新發展。（政府新聞處）

房屋局局長何永賢今日（7日）到大埔視察公共租住房屋發展項目和到訪慈雲山慈正邨，並表示住屋是新一屆政府重中之中的工作，政府會透過密切監察工程進度，進一步提升建屋效率。

何永賢上午先到大埔第九區實地視察，並聽取房屋署人員匯報項目詳情和進度；富蝶邨第二至九座連同公共交通總站及屋苑附屬設施，預計2023年第三季落成，料能提供約6,700個單位。

而富蝶邨第一座（即斑蝶樓，提供約650個單位）已率先於去年第四季入伙，位處鄰近的頌雅路東一幅土地。富蝶邨竣工後將成為大埔區內最大型的公營房屋項目，能為約兩萬名市民提供居所。

何永賢強調，住屋是新一屆政府重中之中的工作，政府會透過密切監察工程進度、精簡流程、引進創新技術和廣聽業界意見，進一步提升建屋效率。

何永賢隨後到訪慈正邨屋邨辦事處，向人員了解派發快速抗原測試套裝的安排和流程，並感謝前線清潔和物業管理員工努力工作，配合抗疫，加強屋邨清潔和環境衞生。她又希望員工利用快速抗原測試套裝作自願檢測，保障自己和家人健康。

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責任編輯：李榮忠