【學校爆疫】今錄201宗學校陽性個案　2間學校個別班級停課一周

本港疫情持續上升，確診宗數破3千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（7日）新增3,028宗確診個案，本地感染佔2,856宗，另有172宗輸入個案。

張竹君表示，學校今日201錄宗陽性個案，涉及180間學校，共涉及163名學生及38名教職員，包括49間幼稚園及幼兒中心、66間小學、62間中學及3間特殊學校。過去7天有80間學校出現2宗確診以上個案。

2間學校個別班級停課一周：

迦南幼稚園（香港仔）K3UKB班2名學生確診

馬鞍山利安邨靈糧小學6D班3名學生確診

張竹君表示，英華書院確診學生未見感染變異病毒株，署方會密切留意各個案的病毒基因排序，估計學生因在6月30日一起食飯導致染疫，本周該校學生正在考試只須回校半天，不須在學校進食。

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記者：陳麗娜