【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（7日）新增3,028宗確診個案，本地感染佔2,856宗，另有172宗輸入個案；今日新增1宗死亡個案。

【16:58】按目前趨勢兩周後每日確診數或升至6000宗

張竹君指，確診數字呈上升趨勢，一兩周後數字或會「翻一翻」，確診個案「可能會好高」，按以往趨勢，若上升速度持續，兩周後每日確診數或會升至6000宗。

【16:55】

雅麗氏何妙齡那打素醫院目前有5名員工確診，包括4名膳食部及一名內科混合病房護士。

【16:48】

張竹君指，今日公布的172宗輸入個案，90%患者是從機場及檢疫酒店發現。

【16:45】

被問到政府即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，會否擔心導致輸入個案增多致爆發，關慧敏表示，醫管局一直有關注疫情發展，近日確診人數及重症人數增加，不過醫管局有充夠的病床，亦已制定疫情惡化時調動病床及人手的機制，同時呼籲市民把握時間接種疫苗。

【16:40】雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房有傳播

雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房一名男病人入院發現陽性，經追查後發現同房6名病人及1名護士確診，院方正進行追蹤，所有人情況穩定，病房已進行清潔及暫停接收新症。

另外，香港佛教醫院護養病房今日新增2名男病人確診。

【16:37】張竹君引世衞數據稱BA.5感染升至52% 在全世界已取代其他病毒株

張竹君指，新增42宗BA.2.12.1個案，包括28源頭不明及14個相關個案；BA.4、BA.5有17個案，13個案是相關個案，2個源頭不明及2個密切接觸者。

張竹君又引用世衞最新數據指，BA.5在全世界已取代其他病毒株，在83個家找到，由上周的37%上升至52%（詳情即看【下一頁】）。

【16:37】學校今日201錄宗陽性個案

張竹君表示，學校今日201錄宗陽性個案，涉及180間學校，共涉及163名學生及38名教職員，包括49間幼稚園及幼兒中心、66間小學、62間中學及3間特殊學校。

過去7天有80間學校出現2宗確診以上個案。2間學校個別班級停課一周（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】今日新增4宗院舍個案

今日新增4宗院舍個案，來自2間院舍。

敬福護理院，2名院友及1員工染疫，有21人需隔離檢疫

匡智愛東宿舍，有1名院友確診

【16:30】

關慧敏表示，目前有861名新冠病人留醫，目前共有12人危殆，15人情況嚴重；昨日死亡個案為一名79歲行動不便的女患者，她並未接種疫苗。

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記者：TOPick港聞組