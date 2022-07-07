李家超分享愛心飯盒　太太林麗嬋為他準備了甚麼？

▲ 李家超（左）分享今午享用的愛心午餐，據悉是由其太太林麗嬋（右）預備。（李家超Facebook）

特首李家超向來保護家庭，但他今日就在社交網站上分享，今日午膳享用了愛心飯盒，罕有地展示特首家庭的生活。

李家超在文中分享指，稍後時間要出外活動，今日的午膳時間只有25分鐘，但他就上載午餐的相片，又在文尾標誌（Hashtag）「愛心午餐」。據悉，此飯盒確是由其太太林麗嬋所炮製，李家超今次可謂是低調展幸福。

▲ 李家超今日以雞飯作午膳。（李家超Facebook）

從他上載的相片可見，李家超是在辦公室用膳，而午膳則是家常便飯，以雞件配飯，再加一杯茶，並以膠碗承載了，已經去皮的香橙，讓李家超作飯後果。

▲ 林麗嬋（右）在李家超競選期間未有亮相，直至特首選舉日二人才首度同台。（經濟日報資料圖片）

其實李家超一向保護家人，包括是競選期間，直至特首選舉日，才首次與太太公開示人。而在七一宣誓當日，李家超又在網上分享，太太為其打領呔的相片，並感謝對方多年來照顧家庭，未來5年更需要對方的扶助。

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