【工作過勞】OL經常加班工作過勞棄高薪裸辭　1分鐘自測12大過勞症狀

高薪是不少人夢想，但台灣一名OL近日在網上發文，稱之前在外資企業擔任經理，但經常加班，不僅沒有私人時間，身心健康也陸續出現問題，最後她毅然放棄過百萬新台幣年薪裸辭，並在離職後發現8大好處。

該名網友在Dcard上發文分享，先前在外資企業擔任產品經理，身為一個工作狂，「工作的內容大部分我很喜歡，也是公司的開心果」。由於常態性的加班，導致她不僅失去運動時間，身體與心靈的健康狀況也陸續出現問題，更沒有與家人、朋友相處的時間。

該名女網民稱，雖然人工、福利都很不錯，且是自己熱愛的工作和品牌，但卻發現用上述的狀態換取金錢很不值得，於是開始評估自己是否能承受裸辭後花光積蓄，再去找一份工作，最後毅然決定放棄高薪裸辭。

影片推介：

在辭職後，她發現生活中的8大好處：

1.早晨運動或冥想後，會自己泡一杯咖啡，咖啡不太香，但有時間細酌品嚐。

2.不會再抱怨「沒有時間」，而是「時間一大把」，想要做甚麼就去做，插花、寫作、閱讀、拍攝，反正有的是時間。

3.接到工作邀約會很興奮，很想探討有甚麼新玩意，會去思考及開發新的機會，也會叫自己不要再想工作了啦！難得好好休息為甚麼還要想工作

4.生活不再緊張，晚上都睡得很好，早起去戶外享受早晨的陽光是家常便飯。

5.可以自己煮東西，每天都會吃水果。

6.感受到了更深刻的冥想，也找到了自己的極限。找到極限是一個境界，突破是另外一個境界，還在努力中。

7.走在路上會因為太開心而傻笑。

8.多了很多時間看書，看到了非常多很好的話或是idea，當靜下心來體會的時候，受益更多。

帖文引起網民熱議，大批網民稱讚她裸辭有勇氣；也有網民稱工作和生活要取得平衡，不能一直做工作狂，身心健康也很重要。

12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

1分鐘自測過勞症狀:

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責任編輯：羅嘉欣