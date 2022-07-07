【雷神奇俠4】首日開畫報捷 單日票房直逼5百萬元創佳績 娛樂 16:10 2022/07/07 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《雷神奇俠4：愛與雷霆》 由大隻佬基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的Marvel Studios電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）於昨日（7月6日）公映，單日在港大收4,905,833元。 此成績僅次《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於5月創下的開畫票房，成本年度最高開畫票房電影第二位。 最新影片推介：Sica專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 公開絕密塑身法鍊成雷神身型 今日 13:54 【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 公開絕密塑身法鍊成雷神身型 【雷神奇俠4】入場前5大備忘 影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾 14:21 2022/06/29 【雷神奇俠4】入場前5大備忘 影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 11:01 2022/07/05 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 你可能感興趣 【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 公開絕密塑身法鍊成雷神身型 今日 13:54 【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 公開絕密塑身法鍊成雷神身型 【雷神奇俠4】入場前5大備忘 影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾 14:21 2022/06/29 【雷神奇俠4】入場前5大備忘 影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 11:01 2022/07/05 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 Marvel 超級英雄片 荷里活 電影