【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績

▲ 《雷神奇俠4:愛與雷霆》

由大隻佬基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)主演的Marvel Studios電影《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)於昨日(7月6日)公映,單日在港大收4,905,833元。

此成績僅次《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於5月創下的開畫票房,成本年度最高開畫票房電影第二位。

