【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績

▲ 《雷神奇俠4：愛與雷霆》

由大隻佬基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的Marvel Studios電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）於昨日（7月6日）公映，單日在港大收4,905,833元。

此成績僅次《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於5月創下的開畫票房，成本年度最高開畫票房電影第二位。

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