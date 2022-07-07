  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品

社會 16:28 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

警方昨天表示，最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，當中「主題公園/酒店套票」升至第二名。

樂園今日（7日）表示，近日收到賓客查詢，發現在通訊軟件上出現聊天群組，以極低價銷售樂園產品，包括酒店住宿、餐飲及年票會籍。經查證後，樂園從沒有推出或授權推出相關的折扣優惠及產品。樂園強烈建議賓客應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商(名單到官網查閱)購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

警方指，大部分這類以不合理低價促銷貨品的網站均是出售假貨和次貨，並用公司撤離香港、庫存太多等藉口招徠。賣方雖接受貨到付款，但買家必須付款予速遞公司人員才可打開重重包裝驗貨。當買家及後發現貨不對辦經已太遲，而尋找線上客服要求退貨便即時被封鎖，投訴無門。有關網站設計極相似、條款簡陋且錯漏百出、網址串法古怪，香港代理或客戶服務的地址電話欠奉，建議光顧信譽良好的商店及賣家。如有懷疑，應終止交易。

高危貨品排行榜

  • 海鮮
  • 主題公園/酒店套票
  • 電器
  • 手袋
  • 傢俬
  • 智能電話
  • 玩具模型
  • 健康食品
  • 嬰兒用品
  • 手錶

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊
今日 14:41
【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊
【渡輪】三門仔往返荔枝窩及吉澳等村水上巴今起試辦　票價最貴80元
今日 15:25
【渡輪】三門仔往返荔枝窩及吉澳等村水上巴今起試辦　票價最貴80元
【強檢公告】政府突擊檢查香港仔中心港泰閣　揭45人違公告無檢測
今日 15:50
【強檢公告】政府突擊檢查香港仔中心港泰閣　揭45人違公告無檢測
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】

你可能感興趣

【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊
今日 14:41
【親子好去處】科學館展大型恐龍化石反應非常踴躍　館方提供7大資訊
【渡輪】三門仔往返荔枝窩及吉澳等村水上巴今起試辦　票價最貴80元
今日 15:25
【渡輪】三門仔往返荔枝窩及吉澳等村水上巴今起試辦　票價最貴80元
【強檢公告】政府突擊檢查香港仔中心港泰閣　揭45人違公告無檢測
今日 15:50
【強檢公告】政府突擊檢查香港仔中心港泰閣　揭45人違公告無檢測
銷售 海鮮 住宿 香港 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
16:06 2022/07/06
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬