【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品

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警方昨天表示，最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，當中「主題公園/酒店套票」升至第二名。

樂園今日（7日）表示，近日收到賓客查詢，發現在通訊軟件上出現聊天群組，以極低價銷售樂園產品，包括酒店住宿、餐飲及年票會籍。經查證後，樂園從沒有推出或授權推出相關的折扣優惠及產品。樂園強烈建議賓客應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商(名單到官網查閱)購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

警方指，大部分這類以不合理低價促銷貨品的網站均是出售假貨和次貨，並用公司撤離香港、庫存太多等藉口招徠。賣方雖接受貨到付款，但買家必須付款予速遞公司人員才可打開重重包裝驗貨。當買家及後發現貨不對辦經已太遲，而尋找線上客服要求退貨便即時被封鎖，投訴無門。有關網站設計極相似、條款簡陋且錯漏百出、網址串法古怪，香港代理或客戶服務的地址電話欠奉，建議光顧信譽良好的商店及賣家。如有懷疑，應終止交易。

高危貨品排行榜

海鮮

主題公園/酒店套票

電器

手袋

傢俬

智能電話

玩具模型

健康食品

嬰兒用品

手錶

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責任編輯：余思嵐