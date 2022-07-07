【神探大戰】蔡卓妍花近8小時化特技妝　透露曾與劉青雲經歷生死關頭

▲ 劉青雲、阿Sa默契十足！

由劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）、林峯、譚凱、陳家樂、湯怡、何佩瑜等傾力合演，李若彤特別演出的電影《神探大戰》，將於7月21日（星期四）開畫。

在戲中化身女幹探陳儀的阿Sa，直言《神探大戰》令她嘗試出道以來許多個第一次，甚至面對過生死關頭，「我差啲撞死咗個影帝！」

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花六至八小時化特技妝

阿Sa向來非常欣賞韋家輝導演的作品，之前曾合作《鬼馬狂想曲》，但兩人接觸並不多。

直至今次《神探大戰》，阿Sa才高呼大開眼界：「因為韋導演是一個精益求益到不得之了的人，他的劇本是很神秘，接拍這部戲時，只知道自己演甚麼角色與簡單故事，所以每一日開工都好刺激，來到現場才知道需要做甚麼，『哦，今日要跳樓呀？OK呀！』場場戲就像在玩極限運動一樣，要不是跑樓梯，就要游水，需要的體力非常大，拍完這部戲，我覺得自己的身體也好了！」

勇闖「包羅萬有」的臭渠

阿Sa拍過不少打戲，吊威也可謂家常便飯，但今次拍《神探大戰》，阿Sa坦言猶如進入另外一個世界。

初嘗許多前所未見的獨特體會：「我從未試過跳海，全身化一個特技妝，每次要花六至八小時，然後要走一條很臭的渠，那條渠真是『包羅萬有』！還有無數的爆破場面，有些真的很貼近，就在自己身旁，回家後會發現身上有損傷，雖說不是甚麼大傷，但可想而知，現場有多少東西在爆呢？還有在廟街跳樓，跳樓不是沒有試過，但在廟街啊，好多人在樓下看著……」

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還原驚險飛車案發經過

雖然心驚膽顫，阿Sa卻從沒退縮過：「當自己很辛苦地化完一個特技妝，就會很義無反顧地有種『嚟啦！』的感覺！」

戲中的陳儀，長時間處於懷孕狀態，故阿Sa也花了不少時間，觀摩孕婦的舉止，她說：「我真的要上youtube，看了很多很多片，一個孕婦應該是怎樣的？生產過程中有少少不順利，又會是怎麼樣？」

勇字當頭，拍攝飛車場面時，阿Sa才真的冒出一身汗，有面對生死關頭的感覺，她憶述：「坦白說，要我駕車已經是一個很難的任務，雖然我有車牌，但真的很少駕車，加上對機械的運作亦不甚了解，今次卻要像個賽車手，有一場，我真的差點在公路上撞死了青雲！」

聽阿Sa肉緊道來，直如身歷其境一樣：「既要駕車，又要演戲，甚至看不到倒後鏡，因為裝了燈，左右兩邊的倒後鏡，我真的看得好勉強，一轉彎，差點就要撞上另一架車！驚魂未定地再駕了一陣子，又幾乎cut線撞車，我完全沒作聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望著他，有點心虛，他看著我，彼此對望，爆笑！在我們車子前面是crew車，車內的工作人員看我們爆笑，他們又爆笑，因為他們目睹整個案發經過，我差啲撞死咗個影帝，好驚呀！」

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喜獲導演青雲讚賞鼓勵

以往接到一個劇本，阿Sa必定做足功課，處理好角色的不同層次，這次要迎合韋導演即興式的拍攝手法，難免有些傍徨與不安，她剖白心情：「頭一個月真的頗擔心，好像沒有方向，韋導演平時不太說話，拍完一個鏡頭，又不會跟你說好還是不好，直至有一天拍完一場戲，導演走過來跟我說：『做得好好，好像一個女神探！』那一刻即刻鬆晒，係即刻鬆晒！青雲哥也很好，有一天給了我一些鼓勵，之後幾個月就舒服晒！」阿Sa笑道：「演員是需要鼓勵的！」