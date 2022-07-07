【正能量】聖士提反女子中學女生研發導航手推車　「e視買」助視障人士超巿購物　

▲ 聖士提反女子中學的同學在調查問卷中發現，失明人士並不想時常麻煩別人，亦考慮到私隱問題，她們便想出可引導購物的超級市場手推車「e視買」。

近年教育界不時強調發掘學生的創意思維，特別是不同科目跟科技的連結，使STEM課程大行其道。早前更舉行了首屆香港創科展，集結中小學生的無限創意，展示他們的意念及研發成果，帶來一系列有趣的科技產品。

為迎接21世紀新挑戰，創意思維和科技是不可或缺的一環，而首屆香港創科展亦應運而生，以「大想頭．齊創新」為主題，鼓勵年輕人發揮創意，推動從小開始創科人才培育。展覽共接獲超過400份參賽作品，來自全港140間中小學逾1,200名小四至中六學生及負責老師參與比賽，最終入圍作品有120件。

▲ 就讀小六的蔡濱駿（右）和瞿牧洲（左），在不斷調整的開發系統的過程中，學會了參考大眾意見，令產品更為貼地。（被訪者提供）

科技以人為本

不少帶隊老師均不約而同地表示，在過去數年的疫情肆虐下，對市民大眾的日常生活造成很大影響，同學都思考如何運用科學和創意，從自身學校到社區，尋找與新冠疫情相關的創新科技方案，可見學生對社區及他人的關懷有所提升，更懂得易地而處地考慮他人的實際需要。

不少參展作品也是從以人為本的角度出發，為日常生活帶來更多便利，特別是對傷健人士、獨居長者、長期病患者等有需要人士抱持同理心，希望利用創新意念及科技協助他們應對生活上的挑戰，推動他們融入社區，促進多元共融。如聖士提反女子中學為視障人士設計的「e視買」、荔景天主教中學為中風患者復康需要而設計的「助『手』」等，全都體現出學生對他人需要的關懷。

關注塑膠減廢

從展覽中，確實可感受到創意科技無分年齡，即使小學生也能創製出驚喜的科技產品，就如陳瑞祺（喇沙）小學的「Clean & Go可重用外賣盒回收系統」，正是蔡濱駿和瞿牧洲兩位小六同學所研發。

領隊的黃志鴻老師表示，學生的想法和能力超乎預期，驚喜十足。五年級電腦課已有教授編寫平板電腦的應用程式，兩位同學對這方面特別感與趣，更參加STEM小組。黃老師在整個設計過程中很少插手，只在完善整個產品的討論時，才加入意見作引導。

話說同學在疫情期間食多了外賣，察覺製造出很多塑膠垃圾，同時亦留意到政府也想減少塑膠垃圾，便從「按樽」的概念出發，推出「Clean & Go可重用外賣盒回收系統」，將創新科技跟綠色生活連繫起來，達到真正的學以致用。系統主要分為兩部分，一是客戶端，一是回收機。客戶以應用程式跟餐廳訂餐，選用需付按金的重用食具，最後將食具放進回收箱便可退回按金。

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真正STEM應用

意念不複雜，但細節需要微調，從中令學生擴闊了思維，也建立了初階的營商概念。老師鼓勵同學以問卷形式去了解使用者的想法，令天馬行空的意念不再離地。「單是按金，同學是沒有概念，從中要讓他們理解，即使收不回餐具也不會蝕錢，才是收取按金的本意。」又如為了改變大家對外賣餐具的使用習慣，鼓勵多使用此系統，他們借鑒坊間各式各樣的電子支付平台，想出印花獎賞計劃。又或是得知大家對重用餐具的衞生顧慮，想出清潔工場的實時畫面直播的安心保證。在研發創科產品的過程，同學注重科技應用之餘，也結合不同知識層面，真正達致STEM課程的目的。

視障人士逛超市：e視買

本港超級市場並未為視障人士自行購物設置無障礙設施，一般只能請職員協助。聖士提反女子中學的同學在調查問卷中發現，失明人士並不想時常麻煩別人，亦考慮到私隱問題，她們便想出可引導購物的超級市場手推車「e視買」。從類似Siri對話程式為構想意念，當中加入導航系統，還有借鏡機場行李手推車的按下才可推動之特色等。

手推車設有對話系統，會提出一系列問題協助用家選購合適的產品，如指定牌子、最受歡迎商品等。手推車會帶領用家到達所需貨品的貨架，挑選時可借助工具掃瞄條碼，確認貨品和價錢。當一連串的購物完成後，手推車會引領用家到收銀處。

▲ 用家可利用手套——助「手」，進行簡單復康治療動作。（被訪者提供）

中風患者復康工具：助「手」

助「手」由荔景天主教中學中三學生組成的設計團隊打造，他們考慮到手部傷殘人士需要復健工具，另亦需要手部輔助工具來便利日常生活。同學在對感應器、電子零件組裝有了基本認識後，再以魚絲、膠管、齒輪及機械模組等組件，打造出可使力的手套。

手套具有主動使力之特色，不單是協助進行物理運動，當中更加入不同的機電感應器，以及不同的摩打組，可令手指個別郁動發力，如基本的握拳動作等。後續進階則可發展為拿起杯子，以外部力量來幫助手部來發力。簡單來說，當用家使力時，傳感器會傳送相關力量數值至系統，手套亦會施以相應力量，強化手部力量。

記者：劉妙賢