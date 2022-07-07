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【販運毒品】海關檢獲7.8公斤液態冰毒　拘捕一名35歲男子

社會 16:14 2022/07/07

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海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於昨日（6日）檢獲7.8公斤懷疑液態冰毒，市值450萬元行動中拘捕一名35歲男子。

海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬指，本月2日海關機場課人員透過風險評估，檢查一批由泰國入境報稱洗頭水包裹，在包裹內26支洗頭水內檢獲約重7.8公斤懷疑液態冰毒，估計市值450萬元。

涉案懷疑液態冰毒。（黃傑偉攝）

關員在昨日展開包裹監控遞送行動，於傍晚時分在屯門拘捕一名到自助提貨點櫃位男子，被捕人35歲，報稱倉務員，調查發現男子收取4,000元報酬，男子被控以販運危險藥物罪名，將於明日（8日）在屯門裁判法院提堂。

海關呼籲市民不要貪圖金錢利誘參與販毒活動，亦不要將地址交與他人接收不明貨物，並重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監終生監禁。

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記者：黃傑偉

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