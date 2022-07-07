【變種病毒】張竹君引世衞數據稱BA.5感染升至52%　在全世界已取代其他病毒株

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(梁偉榮攝)

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。本港今日（7日）新增3,028宗確診個案，本地感染佔2,856宗，另有172宗輸入個案；今日新增1宗死亡個案。

張竹君指，BA.2.12.1有42個案，包括28源頭不明及14個相關個案；BA.4、BA.5有17個案，13個案是相關個案，2個源頭不明及2個密切接觸者，包括居梨木樹邨及西灣河高望大樓的一家三口。

張竹君又引用世衞最新數據指，BA.5在全世界已取代其他病毒株，在83個家找到，由上周的37%上升至52%；BA.4亦有上升由11%上升12%；BA.2則由16%跌至9%；BA.2.12.1亦由19%跌至11%。當局會觀察香港情況，BA.5暫未有證據會有更嚴重的病，但會隨案例增多，入院比例亦會增多，呼籲市民緊守防疫措施，身體不適即使快測呈陰性，亦要看醫生。

本港主流病毒仍是BA.2.12.1，約97及98%之間，約1%是BA.2.2，餘下為BA.4、BA.5。

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記者：TOPick港聞組