【毛囊炎】傅嘉莉心口生粒粒證患上毛囊炎　醫生：免疫力低易出汗成誘因

▲ 傅嘉莉心口生粒粒證患上毛囊炎。醫生：免疫力低、易出汗成誘因。

夏季炎熱，大量出汗及油脂分泌容易形成皮膚問題。藝人傅嘉莉日前在社交平台表示自己心口生粒粒，經診斷證實患毛囊炎，正接受治療。

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藝人傅嘉莉在内地進修，日前在Instagram發文，表示自己心口生粒粒。原以為是因工作課業繁忙致荷爾蒙失調、生熱痱，過幾日可自癒，怎知愈發嚴重；心口零星的顆粒惡化成一大片。由於忍了1個月也不見好轉，傅嘉莉終前往就診，才得知是因免疫力低導致毛囊發炎。醫生提醒她盡量不要出汗，可惜炎炎夏日，出汗難以避免。

禍不單行，傅嘉莉按照醫生處方買藥，結果買錯成與治療的藥膏有同一成分的灰甲塗劑，令情況繼續惡化。她表示，從來沒想過出汗會誘發皮膚問題，導致患上毛囊炎。她再提醒網民，夏天熱又潮濕，要注意補水及清潔皮膚。

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毛囊炎多誘因

台灣皮膚科醫生蔡長祐指出，毛囊炎是皮膚常見疾病，不論任何年紀、性別、人種，只要有毛髮生長的部位都很有可能發生。毛囊炎多由細菌感染所致，其次是黴菌（真菌）感染，常見於前胸、後背、肩膀、頸部、四肢及大腿內側鼠蹊部的部位。本港皮膚科專科醫生陳厚毅亦表示，有剃毛習慣的人，是患毛囊炎的高危人士。因剃毛容易令皮膚有損傷及細菌積聚，若再使用過多或者太黏稠的潤膚膏，則更容易令毛囊堵塞及發炎。

要預防毛囊炎，醫生們建議，避免讓皮膚長時間處於濕熱的環境。身體應保持乾爽，穿著棉質通風的衣物，養成良好生活習慣。同時慎選化妝及護膚品，舉例而言，使用潤膚膏後，皮膚若出現紅點或黑點的範圍是直徑2至3厘米內，只要停用相關產品，皮膚會自然恢復。但如果出現紅點或黑點的範圍較大，或者停用潤膚膏後仍未見好轉，則應及早求診，或需處方抗生素才能痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣