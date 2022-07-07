  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」

社會 16:23 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

校長林群聲指，珍惜與學生的關係。（黃悅晴攝）

近年多間大學管理層與學生會關係緊張，香港都會大學校長林群聲上任1年多，被問到與學生會關係時，他說慶幸雙方關係非常好，他亦曾出席學生會的活動。林群聲又形容於都大「做得好開心、好有滿足感」，亦很珍惜與學生之間的關係。

林群聲今於傳媒聚會中被問到與學生會關係如何，他說雙方關係非常好，校方有時希望透過學生會向學生傳遞訊息，學生會都願意提供協助，他亦曾出席新任學生會的就職典禮，獲贈一件T恤作紀念。

他又說於都大工作約14個月以來感到很開心、很有滿足感，他亦很珍惜與學生的關係，希望可以維持，日後或會邀請學生一起燒烤，增加溝通。

另外，都大目前透過不計算學分的必修科「大學核心價值單元」推展國安教育，4個單元分別為誠信、公正、毅力及創新。林群聲舉例指，學生在學習「誠信」單元時，會認識到良好公民要守法，因此會了解不同法律；學生須網上自學，然後撰寫反思，再交由教授評為合格或不合格。他透露，正考慮將課程改為計算學分，但暫未有推行時間表。

都大正考慮將涉國安教育課程改為計算學分。（陳志康攝）

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【大學發展】 都大新設醫療教研設施加強學生培訓　校長林群聲指會做好課程吸引學生
今日 15:08
【大學發展】 都大新設醫療教研設施加強學生培訓　校長林群聲指會做好課程吸引學生
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域
今日 13:55
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
今日 12:29
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發

你可能感興趣

【大學發展】 都大新設醫療教研設施加強學生培訓　校長林群聲指會做好課程吸引學生
今日 15:08
【大學發展】 都大新設醫療教研設施加強學生培訓　校長林群聲指會做好課程吸引學生
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域
今日 13:55
【全球首次】浸大發現3種石珊瑚新物種　其中一種只棲息香港水域
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
今日 12:29
【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發
香港都會大學 林群聲 國安教育 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
16:06 2022/07/06
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬