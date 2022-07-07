【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」

▲ 校長林群聲指，珍惜與學生的關係。（黃悅晴攝）

近年多間大學管理層與學生會關係緊張，香港都會大學校長林群聲上任1年多，被問到與學生會關係時，他說慶幸雙方關係非常好，他亦曾出席學生會的活動。林群聲又形容於都大「做得好開心、好有滿足感」，亦很珍惜與學生之間的關係。

林群聲今於傳媒聚會中被問到與學生會關係如何，他說雙方關係非常好，校方有時希望透過學生會向學生傳遞訊息，學生會都願意提供協助，他亦曾出席新任學生會的就職典禮，獲贈一件T恤作紀念。

他又說於都大工作約14個月以來感到很開心、很有滿足感，他亦很珍惜與學生的關係，希望可以維持，日後或會邀請學生一起燒烤，增加溝通。

另外，都大目前透過不計算學分的必修科「大學核心價值單元」推展國安教育，4個單元分別為誠信、公正、毅力及創新。林群聲舉例指，學生在學習「誠信」單元時，會認識到良好公民要守法，因此會了解不同法律；學生須網上自學，然後撰寫反思，再交由教授評為合格或不合格。他透露，正考慮將課程改為計算學分，但暫未有推行時間表。

▲ 都大正考慮將涉國安教育課程改為計算學分。（陳志康攝）

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記者：黃悅晴