【星二代】讚5歲兒蕭邦轉世傳新專輯參與作曲　周杰倫兩子女讀國際學校年花$28萬起

▲ 周杰倫5歲兒音樂天份高，有傳更參與爸爸的新專輯作曲。

43歲台灣天王周杰倫相隔6年，即將在7月15日推出第十五張個人專輯，當中《最偉大的作品》MV昨日已在YouTube上架，而新專輯曲目早前被外流，有網友疑發現歌曲《遊戲進行》的作曲人是周杰倫和5歲兒子Romeo，不論真偽，年紀小小的Romeo音樂天賦極高，爸爸更曾大讚兒子是莫扎特蕭邦轉世，Romeo早已獲音樂天王認證。

子女遺傳爸爸音樂天賦

台灣樂壇天王周杰倫及昆凌於2015年結婚，婚後誕下一子兩女，組成一家五口。女兒小周周Hathaway本月即將7歲生日，二子小小周Romeo現年5歲，而細女Jacinda約2個月大。大女跟細仔音樂天份高，在爸媽的社交平台中，曾分享父女四手聯彈照片、兒子畫音符的影片。

▲ 周杰倫與昆凌育有2女1仔，細女BB現是約2個月大。（IG圖片）（IG圖片）

周杰倫在4月時分享小小周畫音符的影片，他表示自己在彈琴時，聽到老婆昆凌高呼，叫他趕快入房間看兒子畫畫，原來兒子正在畫「樂譜」，滿滿的不同音符，更一度停筆思考，彷彿正在作曲。周杰倫在片尾問兒子︰「你心中有旋律，是不是？」。周董在帖文問網民們會否相信前世，而hashtag「#mozart #chopin」，爸爸懷疑阿仔是莫扎特、蕭邦轉世。「Romeo默默的在房間畫這個，講真的我真的嚇一跳！」

最新影片︰

傳5歲仔新專輯參與作曲

在周杰倫即將推出第十五張個人專輯，有網友疑發現其中一首歌曲的作曲人是周杰倫和5歲兒子Romeo，不過昨日（6日）釋出的資料跟外流曲目不相同，要等待15日專輯推出才知道答案。

▲ 小小周由上至下、左至右畫滿音符。（影片截圖）

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子女讀美式國際學校

綜合台灣媒體報道，周杰倫與昆凌很重視子女的教育，在揀選學校方面，他們為小小周、小周周選擇一間位於台北林口區、以菁英教育為主的國際貴族學校。該校是一所歷史悠久的美式國際學校，一條龍式提供幼稚園至高中的學習課程，屬基督教校，陶喆也是該校的校友。以國際學校計，基本學費加每年必收的費用總計，算是相當抵讀。

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翻查資料，該校學前1年至5年級（Grades K-5），每學期學費為22.45萬台幣（約6萬港元），全年學費即為12萬港元，另外加上每學期的建築費3萬台幣（約7.9千港元），全年建築費為1.58萬港元，再加每年註冊費3萬台幣（約7.9千港元），基本每位學生每年須付14.4萬港元。以周董的大女及二仔計，2子女的學校費用年花$28萬港元起跳。另加一些額外的課程費用，視乎個別學生而定。

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責任編輯︰王明芳