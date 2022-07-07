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【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時

社會 16:39 2022/07/07

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（資料圖片）

政府今日（7日）公布，深圳灣口岸的旅客清關服務時間會由7月8日起調整為每日上午9時至晚上8時，直至另行通告。
 
當局指，考慮到內地與香港疫情的最新發展，同時因應內地近日放寬集中隔離管理措施及增加深圳健康驛站的每日名額，兩地政府經協商後同意，於7月8日起延長深圳灣口岸的旅客清關服務時間，在不增加兩地公共衞生風險的情況下，為因經商或探親等原因而有必要往來內地與香港的人士提供便利。
 
另外，當局提醒出境旅客，政府已由今年3月21日起為經陸路口岸（包括深圳灣口岸）出境的旅客進行額外快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，獲得陰性結果者方可繼續行程。政府會在深圳灣口岸開放前一小時（即上午8時）至口岸關閉前90分鐘（即晚上6時30分）免費提供上述特別檢測服務。

發言人指出，該額外快速PCR核酸檢測程序需時約兩小時，旅客應留意有關口岸的開放時間和所選用之交通工具的運作時間，在最少兩小時前到達口岸，以確保取得陰性檢測結果後有充足時間完成清關手續，順利繼續行程。旅客亦須注意特別檢測服務在口岸開關初期需求較大，因而可能需要較長的輪候時間。
 

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責任編輯：余思嵐
 

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