【MIRROR成員】教主代言沖劑飲品　「COOLMATE X ANSON LO & YOU 」打卡位率先睇

京都念慈菴繼去年「積熱清」廣告系列後，再度由教主Anson Lo（盧瀚霆）擔任「積熱清」代言人拍全新廣告。

在7月8至17日期間，更於荃灣如心廣場一期1樓中庭建「積熱清 COOLMATE MIXX BAR」。 屆時，除派發沖製好的「積熱清」及聯乘冠軍級調酒大師Sonic Chan創作的「積熱清」特飲，場內更設有4大打卡「COOLMATE X ANSON LO & YOU 」專區，以及由專業調酒師主理的「積熱清」特飲周末示範專場。

「積熱清COOLMATE MIXX BAR」以綠色為主色調，配搭木材圖樣裝飾，充滿清新氣息，顏色鮮明之玻璃瓶整齊排列， 配以「積熱清」的天然草本及珍貴石斛精緻佈置，讓人感受舒適自然的氛圍。

現場除能夠欣賞由Anson Lo演出的最新「積熱清」廣告影片外，更可走訪4大打卡專區，包括Anson Lo大型展示及特色佈置專區。

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「積熱清COOLMATE MIXX BAR 」主題活動

日期：7月8日至17日

時間：上午11時至下午9時（試飲派發時間 中午12時至下午6時）

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