拒絕與敵同眠　極速消「蝨」無影無蹤

晚晚痕到徹夜難眠，朝朝起身皮膚又紅又腫？可能你每晚正在與敵同眠！而這個每晚與你同床共枕的，有機會是令人聞風喪膽的「床蝨」。床蝨在香港很普遍，不少人也曾受蝨患困擾，雖然坊間有不同滅蝨方法和用品，但不是收費昂貴，就是效果不夠徹底，甚至對人體有害。其實想徹底殲滅床蝨還有一個方法，只要把一種神奇滅蝨粉掃於床蝨出沒的地方，一個月便可徹底消「蝨」！這款神奇滅床蝨粉近日更獲昆蟲專家實證其功效是全球之冠，能有效安全地殺滅床蝨，加上價錢相宜，屬性價比高之選。

▲ 床蝨最喜歡藏身於衣櫃、牆角、床框、床褥等隱蔽的地方。

床蝨依附性高 無聲無息跟入屋



一直以來，不少人都存有謬誤，認為只要保持家居清潔和衛生便可杜絕床蝨出沒，但其實床蝨出現的原因有很多，最常見是「跟返屋企」。以吸食人血為生的床蝨體型非常細小，喜歡爬上衣物或物件上，然後跟隨「主人」回家並迅速繁殖，而酒店、室外如公園和餐廳等地方，都是它們的「聚腳點」。



個案分享：定期掃一掃 一個月床蝨清零



近年不少人都會到酒店Staycation和網購，這些都是引「蝨」為屋的原由，因為床蝨隨時會依附在行李和貨品上然後跟入屋。若家中發現有床蝨，很多人會選擇自行解決，利用DE粉、滅蝨彈以至家用高溫蒸氣機等，出盡法寶，但成效始終未如理想。找滅蟲公司處理，收費昂貴，需時長之餘，每次滅蝨後還要花時間清潔家具，費時失事。幸好最後發現一款神奇滅床蝨粉——千赤土床蝨殺蟲劑，助他們極速消「蝨」。其中一位經常網購的女士，在發現蝨患後，用盡很多方法也未能完全清除床蝨，於是經朋友介紹購買了千赤土床蝨殺蟲劑，每隔十天把粉狀的殺蟲劑掃在床蝨藏身之處如衣櫃、牆角、床框、床褥等，結果約一個月後，床蝨清零，終能舒一口氣。

▲ 實驗證實千赤士床蝨殺蟲劑能於30小時完全殺死床蝨，被昆蟲學專家譽為全球最好的滅床蝨產品。

最新測試證實 全球最好速效滅床蝨用品



這款神奇滅床蝨粉由香港研發和製造，它有別於矽藻土粉，其殺滅床蝨的速度高達10倍，一個月就有效100%滅蝨。曾獲得英國床蝨專家Richard Naylor測試並認證效能，以及獲昆蟲學專家Stephen L.Doggett博士於2022年5月發表的最新測試報告中證實，千赤土床蝨殺蟲劑明顯比DED、DE DUST能夠更快速殺滅床蝨，被譽為全球最好的滅床蝨產品。從報告中不同的實驗結果均證實，千赤土床蝨殺蟲劑在殺滅不同時期的床蝨所需的時間，比一般的殺蟲劑快兩至三倍，最快只需30小時便能完全殺死床蝨。

▲ 昆蟲學專家Stephen L.Doggett博士。

同時，近日更獲另一位昆蟲學家Alvaro Romero於2022年6月最新對各款床蝨殺蟲劑進行測試的研究報告中，證實在不同環境下，千赤士床蝨殺蟲劑殺滅床蝨的效能，比其他殺蟲劑最快最好，而且他更觀察到，只要一隻床蝨接觸到粉末後，便可傳遞至其他床蝨身上，一傳十，十傳百，短短9小時便可殺死過100隻床蝨。報告更指出，即使床蝨會迅速尋找隙縫藏身，但也會在96小時（4天）內死亡。

▲ 昆蟲學專家Alvaro Romero博士。

▲ 千赤士床蝨殺蟲劑速效安全，而且用法簡單方便，加上價錢相宜，絕對是居家必備的滅蝨好幫手。

此殺蟲劑是一種二氧化矽的乾性劑粉末，對床蝨能起物理性侵害作用，只需要把粉末掃在床蝨出沒的地方，當床蝨途經粉末，其微細的粉末會黏附並包裹著床蝨的外骨骼，32小時內便會因為乾燥而死亡。而且殺蟲劑不含有害成分，最近更獲香港標準及檢定中心 (STC) 測試實證千赤士床蝨殺蟲劑對大小朋友、嬰兒和寵物均無害，亦不會引起皮膚過敏，大家可放心使用。加上價錢相宜（$180／支），絕對是居家必備的滅蝨好幫手。



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（特約）