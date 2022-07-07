【脫髮危機】植髮專家估計哈里王子40歲變禿頭　解構脫髮成因6款護髮食物

▲ 哈里陷脫髮危機。

人到中年隨時有脫髮危機，英國哈里王子最近就被植髮專家估計，兩年內會變禿頭，呼籲哈里王子及早行動挽救髮量，否則可能要跟父親王儲查理斯、哥哥威廉王子一樣接受現實。

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據《每日快報》（Daily Express）報道，英國植髮專家Manish Mittal預測，以哈里王子（Prince Harry）目前髮線後移的速度，他可能會在兩年內變禿，預計約40歲時完全禿頭。Mittal更表示，如哈里不行動，就要與哥哥威廉及父親查理斯穿般接受變禿頭，或是準備假髮。

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報道指出，現年37歲的哈里將在今年9月迎來38歲生日，意味著哈里變完全禿頭的時間已不遠，也指出近年他有髮線後移的問題。Mittal建議，哈里可在一年半內完成價值4萬英鎊（約38.1萬港元）的植髮手術，以逆轉禿頭危機。

其實這次並非哈里王子首度被提及有脫髮危機，早於2017年，哈里出席國際傷殘軍人運動會Invictus Games，被拍下影片並被指出頭髮逐漸稀疏，已曾引發討論，而威廉及查理斯同樣有髮量稀疏的問題。

脫髮，在中醫角度屬於「疑難症」，即不容易根治之症。究竟人為何會禿頭？TOPick 綜合了以下4個因素：

1. 男性賀爾蒙致毛囊萎縮

註冊中醫師李廣冀博士早前接受TOPick訪問時指出，女士因產後、更年期容易發生脫髮，一般是氣血不足，體內女性激素由旺盛減弱導致。但男士較易中招，原因是男士們體內有較多男性賀爾蒙，當中的二氫睪酮（DHT）會使毛囊萎縮導致較容易造成脫髮。部分女性若或受遺傳及壓力影響下，致男性賀爾蒙偏高，也會令脂溢性脫髮的風險也會相對增加。

此類脫髮呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏，是漸進型的脫髮。

2. 遺傳因素

哈利王子及威廉王子的父親查爾斯王子，在25歲時也是頭髮濃密，但到了28歲時，頭頂已經出現掉髮現象，叔叔愛德華王子也是頭髮愈變愈稀薄。

根據仁安醫院的資料顯示，95%的男士脫髮是受遺傳影響，頭皮上不同位置的毛囊對男性荷爾蒙Dihydrotestosterone（DHT）有不同程度的反應，DHT會加速頭髮的生長週期，使頭髮脫落。遺傳會使前額及頭頂的頭髮毛囊較易受DHT影響，而位於後枕的頭髮則較少受影響，所以後枕較少出現禿髮。

3. 不良飲食習慣

註冊中醫師邱宇鋒曾受訪指出，部分食物傷髮，不宜多吃。比如辣椒：味辛，性熱，能驅寒。但經常吃辣，或本身濕熱、陰虛的人再食辣，更傷陰血，形成內熱，會過份刺激頭皮。

另外，酒類酒性辛熱，有行氣、活血的作用。現代認為酒精能擴張血管，促進血液循環，外用搽頭可改善頭皮營養，但邱醫師提醒，要注意濃度過高的酒精容易刺激頭皮。如果本身頭皮容易發紅過敏，或濕熱的患者，不建議嘗試。

大蒜同樣會令身體積聚濕熱，影響頭皮健康。邱宇鋒指，坊間有人用大蒜搽頭可以治療脫髮，但必須配合體質，實熱、虛熱、濕熱的人用這些辛熱刺激的食材搽頭皮，有機會過份刺激皮膚，反而令問題惡化。

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4. 洗髮不當

洗髮過程中由於洗髮不當而對頭髮造成傷害也是導致掉髮的原因之一。洗頭時除以洗頭水泡沫搓揉清潔頭髮，頭皮部分亦應以洗頭水泡沫充分搓揉及用水沖洗，清潔附於頭皮上的油脂污垢。

消委會指，洗頭水產生的泡沫量多寡與清潔效能高低無直接關係。如果洗頭水所產生的泡沫量多，產品或許添加了濃度較高的表面活性劑，若濃度過高，可能會過度清潔髮絲和刺激頭皮，有可能加劇頭髮乾旱的問題。

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責任編輯：羅嘉欣