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【超市大搜查】日本雜誌評測24款化妝水　2款A級化妝水保濕力強

17:22 2022/07/07

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

日本雜誌評測24款化妝水，2款A級化妝水保濕力強。

化妝水能讓皮膚保持濕潤，是護膚程序中不可缺少的一環。日本雜誌《LDK》及《LDK the Beauty》早前測試了24款化妝水，比較它們的保濕力、成分、使用感，選出最推薦的產品。

《LDK》搜羅了13款1000日圓（約58港元）以下的化妝水，品牌包括小林製藥、肌研、MUJI等等，並針對4大方面進行評分：

保濕力：在手臂上塗抹同樣份量的化妝水，30分鐘後用儀器測量皮膚水分，並比較使用化妝水前後的分別。

成分：由專家檢視產品的成份。

易吸收：在壓縮海綿滴入一定分量的化妝水，1分鐘後檢查海綿的膨脹程度。膨脹程度愈高，代表化妝水愈容易吸收。

使用感：讀者實際使用化妝水後，根據使用感評分。

排名以「保濕力」15分、成份10分、易吸收度5分、使用感5分來進行評價及排名。

是次測試的評分比重為「保濕力」15分、「成分」10分、「易吸收度」5分、「使用感」5分。13款化妝水完整排名如下：

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在13款產品中，「小林製藥 Keshimin 滲透化妝水高保濕型」奪得第1名，被評為「Best Buy」，《LDK》指這款化妝水含有透明質酸、維他命C衍生物等成分，有助肌膚保濕、改善毛孔問題，塗抹30分鐘後，肌膚水分數值增加33.1，不過由於質地較黏稠，因此較難吸收。

最新影片：

另外，《LDK the Beauty》亦搜羅了11款1000日圓左右的化妝水，測試它們的保濕力、成分、和使用感，綜合評價以「保濕力」為重點。測試結果如下：

    點擊圖片放大
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在《LDK the Beauty》的測試中，「Momo Puri」和「QUALITY 1st」的化妝水均獲得A級評價，被推薦為「Best Buy」產品，保濕能力出色，亦含有多種美肌成分。

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責任編輯：羅嘉欣

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