【生死教育】《21克公寓》陳積榮未婚妻接受離別哭崩　陳敏兒首談亡夫啟發人心

▲ 已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻Lillian細說陪伴摯愛面對癌病，到接受離別的領悟。

據說人死後，靈魂離開軀殼會輕了二十一克重量。近日，ViuTV有個探討生死的節目，名叫《21克公寓》，我偶然下收看了，馬上被主持和訪問人物懾住，那集訪問已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian），她淡定地細說陪伴摯愛面對癌病，到接受離別的領悟。但凡經歷過至親離世的人都明白，留下來的人要歷盡悲傷、哀慟、打擊、思念、無助等心情，才能成就淡定踏實地走下去的力量。

事隔一年，Lillian在一間cafe為Jeff舉辦紀念展「記住我們．好好說再見」，把他們相愛十年的點滴，以圖展呈現。兩人原擬結婚，並已旅遊拍婚照，Jeff生前還作曲填詞準備求婚，突然病重無法完成歌曲，臨終前委託C AllStar代唱這首《記住我們》送給Lillian，即使去到這個位，我的眼淚仍hold得住。

但當聽到主持人小儀眼泛淚光地說：「因為Jeff一直最唔放心你，所以臨尾辛苦十個鐘都唔願離開。佢擔心你獨自難挺，生命盡頭最後三個月，就用盡最強大的力量同你一齊去行。」當堂淚如泉湧。很多臨終者對人間仍有牽掛、戀慕，非為貪生；怕死只因塵世仍活着他們不放心、不捨得的人，那是源自極大的愛，才令虛弱不堪、彌留人間的肉身，用僅餘不多的氣力作最後掙扎，跟死神「講數」。

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這個節目有癌症末期仍堅持要過開心人生的美麗Tiffany、有ICU醫生分享如何日日面對病人死亡仍保持初心、有戰勝淋巴癌重生的銀髮模特兒Lisa、有前半生賺過億身家卻不及後半生賺到平安的牧師Adino，更有藝人陳敏兒在丈夫廖啟智離逝後首次開腔受訪等等，每一集都有啟發和得着。

▲ 智叔二兒子文信亦有現身ViuTV節目《21克公寓》作分享。（ViuTV提供）

看見這些經歷過真正苦難、死而復生的人物，盡最大氣力好好活着，若我們還無病呻吟，又或少少事就怨天尤人，實愧對生命。生命難得亦無常，勿輕易錯過，正如小儀說：「唔好放棄，只要唔放棄自己嘅生命，好多嘢可以改變，可以見證好多不可能嘅發生。」

全文刊於《香港經濟日報》，原題為「21克公寓」

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