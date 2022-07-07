  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 17:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水陽性】薄扶林置富花園及元朗嘉湖山莊等污水呈陽性　當局派28萬快測包

社會 16:53 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(資料圖片)

政府今日（7日）表示，大埔、南區、元朗及九龍城污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

大埔區 — 宏福苑及寶鄉邨

南區 — 鴨脷洲邨、置富花園及置富花園－雅緻洋房

元朗區 — 嘉湖山莊（樂湖居、賞湖居）、天耀（一）邨、天耀（二）邨及天華邨

九龍城區 — 樂民新村及家維邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品
今日 16:28
【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
今日 16:39
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
【澳門疫情】澳門確診增加傳封城　政府聲明澄清
今日 16:46
【澳門疫情】澳門確診增加傳封城　政府聲明澄清

你可能感興趣

【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品
今日 16:28
【網購騙案】主題公園及酒店套票入高危排行榜第二位　樂園：從無推出或授權推出相關折扣優惠及產品
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
今日 16:39
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
衞生防護中心 衞生署 南區 嘉湖山莊 薄扶林 元朗 九龍城 大埔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
16:06 2022/07/06
【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬