【院內爆疫】大埔那打素醫院1名男病人7月4日確診　同房6名病人及1名護士染疫

本港疫情持續上升，確診宗數破3千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（7日）新增3,028宗確診個案，本地感染佔2,856宗，另有172宗輸入個案。

大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房１名男病人7月4日確診，同房6名病人及1名護士確診，醫院正調查個案間的關連，當中5名病人正隔離治療，餘下病人已出院正在家居隔離，該名護士亦正在家居隔離；該病房已暫停接新症及探訪安排，醫管局已消毒及清潔病房。該醫院目前有5名員工確診，包括4名膳食部及一名內科混合病房護士。

香港佛教醫院護養病房今日新增2名男病人確診，分別是40及51歲，情況穩定，已轉到東華三院黃大仙醫院接受治療，累計12名病人及4名員工確診。

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記者：陳麗娜