【免費檢查】「健康‧至尚 」健康檢測站　一連九日於中環街市提供免費慢性病篩查

▲ 「健康‧至尚 」健康檢測站 一連九日於中環街市提供免費慢性病篩查

過重及肥胖、高血壓、糖尿病和高膽固醇血症在本港人口相當普遍，這些都是造成心血管疾病和癌症等慢性疾病的風險因素。惟港人生活繁忙，往往忽略了自身健康，錯過慢性病初期防治的機會。

為了提高巿民對慢性病的關注，尚至醫療集團聯同中西區地區康健站將於2022年7月7至15日，在中環街市舉行「健康‧至尚」健康檢測站，為中西區居民及上班族提供一連9日的免費健康檢測及諮詢服務，檢測項目包括脂肪肝及肝纖維化檢測、眼底攝影中風篩查、糖尿病及痛風篩查，以及痛症評估。同場還有醫護人員，包括註冊營養師和物理治療師，分別為檢測者分析報告和提供健康飲食建議。

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透過定期檢測 認清健康風險

慢性病並不是老年人的專利，都市人的不良生活習慣，如飲食不健康、睡眠不足、久坐或久站、缺乏運動等，都是落下病根的重要因素。據世界衛生組織的資料顯示，慢性病每年可導致全球4100萬人死亡，相當於全球總死亡的71%。然而很多人因為沒有明顯病徵，而未能意識到身體已經響起慢性病的警號。

為了提供健康推廣和教育、健康風險評估、慢性疾病管理等重點基層醫療服務，政府自2019年起開始在全港18區設立地區康健站。是次中西區地區康健站與尚至醫療集團和中環街巿聯手舉辦的「健康‧至尚」健康檢測站，為巿民提供免費的慢性疾病篩查服務。中西區地區康健站的目標是成為市民的健康咨詢中心、提供健康教育資訊並轉介合適人仕進行健康篩查，希望在社區推動「早篩查、早治療」的概念，減低巿民患上慢性疾病的機會。尚至醫療集團行政總裁潘耀堅對此計劃深表認同，因此促成了是次合作。「我們除了提供疾病診治和復康服務外，對社區服務也是非常重視。定期的健康篩查能讓巿民更有效地管理健康，長遠有助減輕本港的醫療壓力。我們希望透過定期舉辦社區活動讓巿民及早認清健康風險。」

9天免費健康檢測 便利中西區居民及上班族

在中西區居住或工作的人士只要帶同住址/工作證明及身分證明文件，即場登記成為中西區地區康健站會員，即可參加活動。

活動日程如下：

檢測項目接受網上預約，亦預留部分名額作現場登記。參加者須登記成為中西區地區康健站會員。活動詳情及參加辦法，可瀏覽以下網址﹕https://virtusmedical.com/VHSxDHCECW

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責任編輯：黃泳欣