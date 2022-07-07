【師傅七都識唱笑會】七仙羽增肥開處女騷　七師傅否認表演慾強：不喜歡當藝人

▲ 七仙羽下月將舉行一兩場處女唱笑會。

人稱「七師傅」的風水師七仙羽，近年憑著一口「譚仔腔」廣東話、搞笑金句及無厘頭作風，吸納老中青粉絲，人氣有增無減。

下月12至13日一連兩天假九展Star Hall舉行《師傅七都識》唱笑會，首次舉辦處女騷，說不緊張一定假。但七師傅擔心的不是演出表現，而是跟MIRROR一樣有演唱會「飛債」問題！

最新影片推介：Sica專訪

【師傅愛你】七仙羽由風水師到當藝人開唱笑騷 七師傅開騷門票最貴票價$777

增肥開騷

她接受TOPick專訪時，透露很多人向她撲飛，但內部認購已賣清光，沒有預料到反應如此熱烈，七師傅直言「好驚」：「很多人問我取飛，就算公開發售也所剩無幾，怎麼辦？」

一向跟MIRROR關係友好的七師傅，指12子的演唱會檔期跨越7至8月，未必能觀賞其騷。不過，身為「鏡粉」的七師傅表示早已撲飛睇騷。

▲ 8月12至13日假九展舉行處女騷。

演出逼近，大部分藝人會減肥修身，務求以最佳身形示人。與別不同的七師傅沒有減肥，反而密密食去增磅：「別人減肥，我就增肥。演出需要能量，當日必定匆忙沒有時間吃東西，趁現在空閒吃多些。我穿衣本身是中碼，現在訂造服裝要以大碼尺寸打造，甚至加大碼，預留空間讓屆時增肥後的我穿著。」

尚有約一個月便演出，揚言還未開始排練，問到是否隨心玩即興？她以貫徹幽默作風謂：「唱歌、跳舞多少也要訓練的，不練就對不起觀眾，始終人家付錢入場。」

但說畢下一句，七師傅自認從來都是臨急抱佛腳，時光倒流回帶至就學時期，並語帶謙虛又高傲地說：「以前讀書時明天考試，今晚才『抱佛腳』。每次也考到第一名，所以早已習慣了。」

訪問當日，她直言仍未跟導演相討唱笑會詳情：「我想......屆時任我發揮，靠我在台上執生吧。」

▲ （陳慧安 攝）

不喜歡當藝人

由風水師踩入娛圈，短短3年靠主持ViuTV節目《七救星》、《七福星》等成功入屋，現時更「升呢」到九展舞台開騷。

不少人指七師傅為「被風水師耽誤的藝人」，向來有話直說的她，坦言因廣告商出錢而造就了此騷：「廣告商喜歡看我主持的節目，是我的粉絲，很想贊助我舉辦演唱會，開心笑一場。」

記者讚其表演慾強，她即耍手擰頭否認，並強調自己從不喜歡做幕前：「很多人恨做藝人，其實我不喜歡當藝人。很多人說我幽默，想請我去紅館表演，我不懂唱歌，每次叫我表演也會說『唔得，反面㗎』！」續指自己很怕在台上表演，由於不是專業藝人，需要更多時間排練。

▲ （陳慧安 攝）

當藝人只是做功德

作為現時最紅的風水師，廣告及幕前工作接不斷，包括電視台、電台節目，甚至電影及電視劇也有份參演，唱笑會過後的檔期排得密密麻麻。

七師傅多番表示，當藝人只是做功德，為影響眾生幫忙更多有需要的人：「人常念經、做慈善，品性會愈來愈純良。每個人在改變時，整體社會也會變，好有價值。拍節目才有機會影響更多人，讓大家認識我。現在7、80歲的士司機認得我，街上的小朋友也認識我，這是個非常好的時機。」

▲ 人氣急升。（Facebook圖片）

她續指不擔心因而被質疑專業：「其他師傅不敢這樣做，擔心影響生意，被質疑『有冇料到』。我不怕，目標是影響別人，就算我是佛教，一樣有基督徒、天主教徒找我為他們化解身心靈問題。」

以往大客戶較多，現在則多了市民客戶，生意變得「平民化」。幕前與風水生意吸金力強，一向投資樓市有道的七師傅，直言「修行人也要投資」：「賺到錢會投資，用智慧賺更加多錢，回饋社會助人。按佛經『福慧兩足尊』，提升福德之餘，人生亦要有智慧。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【七師「虎」】七師傅出動近20萬私伙首飾拍廣告 七仙羽自費送萬個口罩予深水埗街坊

多次拒絕男友求婚

談到與荷蘭籍男友Gerald的感情生活，七師傅指工作太忙沒時間跟對方拍拖、撐枱腳，並透露對方有點微言：「他說都是以前生活好，沒這麼忙可以吃燭光晚餐、去旅行、散步，叫我之後減少工作量，跟他一起多做慈善。」

她冧爆指男友永遠都支持自己：「不過唱笑會他不會來，門票不多，他希望將座位讓給有需要的人，這亦是功德。」

二人穩交10年如膠似漆，即使沒有正式簽紙結婚，他們在外國教堂舉行過小型婚禮派對。

▲ 《七救星》與男友Gerald「結婚」。

原來Gerald曾向七師傅多次求婚，但每次卻遭七師傅拒絕，「一紙婚書」對她而言不是甜蜜承諾，反而是束縛自由：「一相識他就表明想結婚，但我想專心修行，不想有家庭負累，要跳出男男女女的人世間紅塵。」

Gerald屢戰屢敗，不但沒有打擊兩人之間的感情，更逐漸被七師傅熏陶一起修行，成為首席徒弟：「他懂念不少經文，琅琅上口；亦懂得幫人加持、淨化、升運，更開了天眼能看未來，看得好準！」

▲ （陳慧安 攝）

不為自己算運程

七師傅曾在訪問中自爆遭同行落降頭，故不會在網上公開真實資料，她指出生日期經常被更改：「之前助手幫我改過真的生日日期，不知誰又改了。幾乎天天都是我生日，禮物收到好困擾，改完真的網民又改了另一個。」

她透露粉絲、客人、廣告商戶送的禮物，多到擺滿整個貨倉，現在將錯就錯把收回來的禮物轉贈出去，笑言：「公布真實生日日期，就收不到禮物！」她又指「趙玲」並非真名，而只其中一個小說筆名。

問到是否為自己算過，下月是開騷的好時機？她坦言甚少算自己：「傷很多精神和時間，又沒錢賺。知道太多未來事，好就順利，不好就擔憂。不論任何人，做善良的人就一定有好運行，不勤力、懶惰、做壞人，就算找師傅算得運程有多好，也不會好。一切是因果，命運也會改變。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

髮型、化妝：Gaby Lai

場地提供：圓山台灣料理

記者：馮雪怡