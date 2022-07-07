【北部都會區】港府爭取明年下半年提出詳細發展方案　甯漢豪：不是空談

▲ 發展局局長甯漢豪。（梁偉榮攝）

立法會今通過「規劃共建深港口岸經濟帶」的無約束力議案。發展局局長甯漢豪預計，未來10年，北部都會區內4成發展用地會完成土地平整工程，當中4成住屋單位會相繼落成。

甯漢豪強調，北部都會區已進入建設階段，不是空談，不是只做規劃，餘下的任務是要繼續加快發展北部都會區。她表示，會爭取在明年下半年至2024年間，提出詳細發展方案，包括土地用途佈局、基建及工程設施的安排。其中，新田科技城，會爭取首批土地工程能夠在2024年開展。

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（梁偉榮攝）

運輸及物流局局長林世雄表示，在跨境鐵路項目方面，為進一步促進大灣區基礎設施互聯互通，港深政府已成立「專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。兩地政府已透過「專班」就港深西部鐵路（洪水橋至前海）、北環線支線、以及優化羅湖管制站及其相關交通接駁三個項目展開跟進工作。

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

保安局局長鄧炳強表示，在粵港澳大灣區發展藍圖下，預計來往深港之間的人流將顯著增加。特區政府會繼續致力於提升口岸的通關能力，包括在優化現有口岸或建新口岸時，將會以實施「一地兩檢」為目標，與深圳市政府共同研究高效嶄新的檢查模式以提升通關效率。其中，深港兩地政府已就重建沙頭角和羅湖口岸的設計展開初步探討，雙方亦是以實施「一地兩檢」為討論基礎。

會議上，建築、測量、規劃及園境界議員謝偉銓批評，港府多年來進行城市規劃時，「地圖一過深圳河以北係空白一片」，極少考慮兩地發展如何配合，以促進經濟、社會及民生發展。他舉例，在規劃跨境運輸基建，除了便利旅客及貨物往返，極少會考慮如何善用香港獨特優勢，及藉助內地高速發展，相互配合，達致協同效應。兩地相關部門及官員接觸亦不多，政策合作亦甚少，呼籲要有創新機制推動發展。

選委界議員陳紹雄則指出，若香港依然「歎慢板」，最終必然會跟不上國家發展步伐，會被鄰近城市拋離，期望新一屆政府能夠醒覺，在規劃共建深港口岸經濟帶方面，積極追落後，盡快做好發展規劃部署，把口岸經濟帶發展成為粵港澳大灣區建設中的新引擎。

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責任編輯：林曉君