【新戲院】接手百老匯原址今正式開業 MCL Cinemas Plus+為觀眾送上全新體驗
戲迷有好消息！座落於鑽石山荷里活廣場的東九龍區最大型戲院《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》於今天（7月7日）正式開業，戲院經過重新裝修後以新面貌示人，並為觀眾帶來更新新體驗。
《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》接手荷里活百老匯戲院原址，戲院開業後首輪上映的電影包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《壯志凌雲：獨行俠》及《迷你兵團2》等。
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戲院設施
由「麗新集團MCL院線」及「英皇影院集團」共同投資及建立的全新戲院品牌《Plus+》頭炮項目為《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》，兩層戲院總面積約38000平方呎，上層設有6個影院並提供約1600個座位，另有洗手間、休閒區、包括雪糕機等的自助小食機及汽水機。
下層則設有售票處、自助售票機及小食部，現更設有1:1雷神「打卡位」。
全新體驗
重新裝修的戲院利用拱門及大量圓形和流線形元素劃分不同區域，暖和的粉色色調帶給觀眾耳目一新的感覺。
全院採用最先進的NEC 4K超高清鐳射放映系統，改良了擺放影機的正投影位置，再加上銀幕用了「反包幕」的安裝技術，令其中4間影院的畫面比舊有影院增大近一倍。
全院採用優化版杜比7.1環迴立體聲音響系統，且特意增加影院內的喇叭數量，使音效密度更立體及聲音層次更豐富，令觀眾猶如置身電影場景之中。
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開業優惠
由7月7日至8月3日期間，MCL會員凡於《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》購票欣賞電影，即可賺取雙倍MCL Tokens。
現申請MCL MAX的免費會籍，更可享有成人正價戲票9折優惠及換領更多會員專屬禮品。
票價詳情
|時段
|成人
|長者
|小童/學生
|早場（12:00前）
|$50
|$30（優惠至13:30前）
|$45
|正價（12:00-23:29）
|$95
|$60（13:30後）
|$60
*票價或會因片長關係而作出相應調整。
《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》
地址：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓402號舖
記者：梁樂欣