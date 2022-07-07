【MIRROR成員】姜濤拍牙膏廣告奉旨喪食　將「現身」全港騷亮白笑容【內附詳情】

▲ 姜濤接拍牙膏廣告。

人氣男團MIRROR成員姜濤近日接拍牙膏廣告，品牌更貼心準備不同的場景讓姜濤任食任玩，為他忙碌的行程補充能量。在輕鬆愉快的拍攝過程裡，姜濤很快便與不同的拍攝對手打成一片 。

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任食任玩拍攝愉快

在今次的牙膏廣告內，有不同的場景讓姜濤任食任玩，拍攝過程中，姜濤突然自封「拋爆谷達人」。事關其中一幕要姜濤吃爆谷，導演邀請他嘗試拋高來吃，顯示活潑佻皮一面。

姜濤練習幾次後，便成功用口接住，令他十分興奮，高呼叫現場人員喚他「拋爆谷達人」。

但一次的成功並沒有令他止步，他繼續拋，繼續吃，直到工作人員要叫停阻止，以免他吃光道具。姜濤笑言：「我係為咗有更完美嘅鏡頭效果，先至不停食爆谷練習咋！」

「吃貨」不是浪得虛名

在拍攝時，製作組為表現該牙膏品牌可預防及溶解牙漬形成的效果，不單準備朱古力爆谷，還有熱狗、薄餅、朱古力奶昔等好味但黏牙的美食拍攝，姜濤見狀亦十分「敬業」和「配合」，盡情享用，而牙齒依舊保持亮白漂亮。

在另一幕，姜濤與一眾演員們開心聚餐，姜濤以驚人速度，只用三啖便吃完一個熱狗，轉眼就消滅了四個，其實當時他們剛吃過午飯不久，令工作人員咋舌，驚嘆他果然是當之無愧的「吃貨」。

不過一邊吃，窩心的他突然想起要確認存貨是否足夠拍攝，幸好有工作人員開綠燈，令他可以更開懷大嚼。

▲ 由早吃到晚好開心。

與對手打成一片

鏡頭內外，姜濤親善好動的性格深得大人細路的歡心，今次有姜濤最喜愛的美食和打籃球場景外，亦與牧羊犬、小妹妹和一眾跳舞達人們有對手戲。

鏡頭外，親民的姜濤為令小妹妹放鬆投入拍攝，不時在鏡頭外弄鬼臉，逗得小妹妹「笑到見牙唔見眼」。

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姜濤「現身」全港

除了電視廣告於明日（7月6 日）播出，姜濤亦會在全港出沒，展現迷人的亮白笑容。

由7月8日至8月9日，DARLIE好來聯同各大零售商將在特定門市獨家設立「DARLIE x姜濤原齒白笑容專區」，店內設置不同造型的姜濤紙牌及裝飾，讓粉絲一邊購物，一邊與偶像合照打卡。

另外，同樣由7月8日起，多達50架DARLIE x 姜濤巴士將化身成為「DARLIE x姜濤原齒白笑容號」，遊走全港九新界；8月更有「DARLIE x姜濤主題巴士站」登場，各位姜糖要密切留意！