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【意外起火】慈雲山聖文德小學儲物室起火　逾百名師生疏散

社會 17:37 2022/07/07

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慈雲山聖文德小學儲物室起火，逾百名師生疏散。

今日（7日）下午2時，慈雲山寧華街慈雲山聖文德天主教小學發生火警。火警中沒人受傷，約130名師生及職員疏散到地下籃球場安全位置。

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校長林偉才指，下午約2時40分有街坊通知校工3樓有課室起火，校工即時上樓查看，發現儲物室冒煙起火，於是按動火警鐘及報警。由於學校只有半日課堂，下午為課外活動時間，約百名學生在學校參與不同課外活動。期間師生疏散到地下籃球場安全位置，消防迅速到場將火撲滅。

林校長指儲物室面積約200呎，只有紙張、書籍、禮品及裝飾品，並沒儲存危險品及實驗用品，位處於圖書館旁邊，當時圖書館內並無學生，但3樓有學生進行課外活動，因此已即時疏散，沒有師生不適，學生其後由家長接回家，初步懷疑火警由電線短路引起，起火原因有待調查。

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記者：黃傑偉

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