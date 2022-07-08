【校長專訪】養成好習慣才會贏在起跑線 聖安多尼「校長爸爸」：要慢慢衝刺

▲ 馬嘉健校長畢業後就在聖安多尼任教，從未轉校。

1963年創立的聖安多尼學校，屹立在中西區59年，為香港培育了不少精英。現任校長馬嘉健手執教鞭逾30年，在聖安多尼由老師做起，擔任校長11年，教學生涯中最難忘見到畢業校友成家立室後，他們的下一代回聖安多尼就讀，三代情甚至四代情的延續下去。

出身基層的馬嘉健校長，家中有五兄弟姐妹，他排行第二，父母及祖父母一家九口逼在差不多300呎的單位，家中只有一房一廳，幾兄弟長期做廳長，不要說溫書，可能連找個安靜的地方都沒有，他自言小學成績不是太好。到中學階段，馬校長沉醉於歷史書及金庸小說之中，開始對學習產生興趣，但家中環境不是一個適合讀書的地方，他逐偷入香港大學溫書，回憶往事他促促而談：

冇圖書館㗎！我哋經常去太古樓、學生宿舍、Canteen溫書，保安巡邏時會趕我哋走，我就記低佢行咇嘅時間，我走去食嘢囉，食完再返嚟溫過。

老師變同事

會考成績出爐後，喜愛閱讀的馬校長中文和中史成績不錯，在中七時開始了職業規劃，他立志要成為老師，就報讀了羅富國教育學院（現在的香港教育大學），畢業後返回聖安多尼任教，他見回很多他聖類斯小學時任教過他的老師，由於兩間學校老師屬同一機構可以互通，由老師變同事，初出茅廬的馬校長感到戰戰兢兢，他笑著說：「他們在教員室都叫我做馬仔。」

▲ 馬嘉健校長分享親子溝通技巧。曾耀輝攝

決心做「校長爸爸」

馬校長的爸爸行船，一年只回家幾個星期，父子感情疏離，他只對爸爸存在尊敬的心。在這種家庭環境下成長，他成為了校長後，決心以「校長爸爸」的形象關愛學生拉近彼此的關係。經常笑面迎人的馬校長深受學生的歡迎，他最喜歡巡視課室，觀察學生的學習情況，「有時你見到我係出面，不需要特登揮手，留心聽書就可以」。而小息時馬校長會走入課室，他們見到我就喜歡跟我聊天，幫他們解決困難，希望「校長爸爸」能夠照顧他們。

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聖安多尼學校位處於中西區11名校網，面對周遭名校林立，憑甚麼突圍之出？馬校長表示該校著重關愛：「各校的學術競爭是有的，但我們很著重第一是天主教教育理念；第二著重關愛，要小朋友懂得去愛，教曉他們你愛人，別人更愛你，愛人如己，我們校訓篤信博愛，就有這個理由在其中，慈幼會有『預防教育法』，主要有3點，理智、宗教及仁愛，第一用理去說服他們，第二宗教就是給小朋友以福音理論作為生活的點子，第三是仁愛，我們以愛去照顧學生，多點去親近和愛他們。」

▲ 校內有聖安多尼堂。曾耀輝攝

家校合作學習育兒技巧

而聖安多尼為了讓學生學懂愛和讓家長學習教養技巧，致力舉辦家校合作的親子活動，馬校長說，家長為了小朋友的成績，很多時候吵吵鬧鬧，甚至乎有暴力情況發生，他希望透過這些活動增進親子感情：

有一次親子製作唇膏活動，帶出一個很好的信念，唇膏的作用是滋潤，與小朋友聊天的時候，要好似『唇膏』一樣滋潤他、關心他。跟小朋友溝通時，要運用一些說話技巧，『天氣乾燥，嘴唇是否很乾呀？過來搽一點唇膏。』，如果只是一句『過來搽啦！』這一句是沒有意思的。小朋友聽到是兩種截然不同的感受，一種是『呼喝命令式』另一種是『關心式』，滋潤親子關係，我們會用慈幼會理念用理智去說服人，大聲沒有用，呼喝沒有用，要解釋及分析給他們聽才有用。

馬校長續說：「因為小朋友不像我們小時候，現在的小朋友很聰明，不是老師叫、家長叫就聽那種，從小他們就接收了很多資訊，電腦、電視、傳媒等等，很了解世界在發生什麼，所以家長要多點去引導小朋友。為何親子關係會疏離？因為家長仍然沿用舊有模式去育兒，用『呼喝命令式』而不是用『傾談』的方式。

不相信贏在起跑線

坊間流行「贏在起跑線」，馬校長說不相信「贏在起跑線」，最重要是培養學生良好的習慣：「我本身都不是一個贏在起跑線的人，我都是慢慢努力去衝刺。」

我經常說小學階段要培養小朋友一個好習慣，我強調是習慣，我不強調贏在起跑線，我們要養成習慣，交齊功課的習慣、清潔課室的習慣、有禮守規的習慣，我希望他們去到中學時保持習慣，小學是一個培養良好習慣的好地方，而中學就是未來生涯規劃。

如何令小學生接受和面對失敗？馬校長坦言眼見有高年班學生失落理想中學，他經常跟高小學生說：「條條大路通羅馬，一時失敗不等於一輩子的失敗，總會有機會失手，中學是一個好習慣的延續，只要你延續到，天父會給一個好好的安排，不需要太介懷，失敗只要一次，不要氣餒，借住我的經驗，我小學都不是派得很好，憑後天的努力，將勤補拙。」

培育出多名狀元

聖安多尼學校為香港培養了不少精英，更出了不少狀元，馬校長表示，相信學生們在中學階段延續了小學階段養成的好習慣：「這幾年我們都出了幾位狀元，之前十優狀元，已經在醫學界發展，從聖安多尼畢業升讀聖若瑟書院亦出了一位狀元，他去了港大讀醫，前兩年香港華仁亦有位狀元，將來都想在醫護界發展。」馬校長還公布了好消息，「下學年亦有一位畢業女生，讀畢教育大學後，回來任教，學生又再次變同事，繼續延續聖安多尼的『多代情』」。

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記者:陳麗薇