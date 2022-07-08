【活得健康啲】熱氣不一定飲涼茶　中醫推介平靚正茶飲降火

▲ 熱氣不一定飲涼茶，中醫推介平靚正茶飲降火。

夏天遇上熱氣，或間中進食薯片等熱氣食物，未必每次都需要飲涼茶下火。TOPick請教註冊中醫師何慧欣，教大家在家中可簡單自備茶飲，舒緩熱氣症狀，進行「循序漸進清熱」方法。

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何醫師介紹，茶在中醫角度有清熱生津效果，根據茶的不同品種及沖泡方法，簡單分爲未發酵及已發酵茶葉。未發酵茶葉性味偏寒，如綠茶、白茶、黃茶、青茶，當中以綠茶最爲寒涼；已發酵茶葉如紅茶、黑茶，則性味較溫，適合脾胃虛寒人士飲用。市民可按自身熱象程度，選擇適合的茶類。沖茶時，茶葉浸泡時間不可太長，但可反覆飲用，直至茶味變淡。建議每人每日以5克茶葉爲限，否則易失眠人士會因茶中咖啡因而影響睡眠。有睡眠障礙者，建議在下午之前飲用茶類。

1. 綠茶

清熱茶飲，首選推薦綠茶。綠茶屬於未發酵茶葉，例如中國龍井、日本綠茶，都較具清熱效果。建議沖泡時用不過熱的水溫，及浸泡時間不宜過長，避免破壞茶中的兒茶素及抗氧化物質；1分鐘之内即可出茶。有助紓緩如喉嚨痛、唇乾舌燥等頭面部輕微熱象。

2. 菊花茶

若常進食煎炸熱氣、容易上火食物，醫師建議飲用菊花茶。可準備5克菊花、3克甘草，浸泡15-20分鐘即可飲用。適合進食熱氣食物後出現身熱口乾、喉嚨腫痛時飲用。除清熱解毒功效，還可清肝明目。適合常熬夜、易眼紅眼乾人士，幫助清熱、解毒、清肝。

3. 洋甘菊

洋甘菊是海外草本，有清熱解毒、清肝、安眠鎮定效果。建議每人每日飲用1-2個茶包，浸泡15分鐘即可飲用。

4. 夏枯草

經常熬夜導致喉嚨痛、淋巴輕微腫大等情況，可飲用夏枯草。可選擇10克夏枯草、3克甘草，洗淨後浸泡半小時再煲，約煲30分鐘即可飲用。夏枯草除可清熱解毒，也可消腫散結。針對常熬夜易有肝火人士，例如出現情緒急躁、脅肋脹痛、眼乾眼紅、口乾口苦情況。

5. 桑椹子茶

陰虛體質女士，正值月經期間或前後時容易上火，推薦可飲桑椹子茶。桑椹子性甘味涼，有助滋補肝腎、補血潤燥。可準備桑椹子約10克，沖洗後浸泡15分鐘以上。可食用果實，清熱之餘也能補氣血，非常適合經期時的女士飲用。

何醫師提醒，以上菊花茶、洋甘菊及夏枯草，均偏寒涼；不適合脾胃虛寒、正值經期人士及孕婦飲用。

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夏日祛暑祛濕飲品

香港現進入夏天，芒種節氣後，溫度及濕度逐漸提升，因此需注重清熱利暑、祛濕。何醫師推薦可選竹蔗茅根水或五花茶。竹蔗茅根水不算寒涼，有不錯祛濕效果。五花茶祛暑祛濕功效都比竹蔗茅根水更強，較適合濕熱現象更重的人士。

另外，也可在家自製生熟薏米水。材料選擇生薏米及熟薏米10克。生薏米強於清熱利濕，熟薏米強於健脾祛濕；兩者混合則不會過於寒涼，脾胃虛弱人士也適合飲用。

若有些微熱象，可飲用蘋果雪梨茶。雪梨清熱生津、潤肺，可減低熱象。

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記者：張沛、黃泳欣