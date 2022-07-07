【公民科】教育局提供21個內地考察團　5天貴州團到訪遵義會址認識共產黨史

▲ 教育局提供21個內地考察行程，由2天至5天不等。（資料圖片）

公民與社會發展科推行逾年，課程規定學生須往內地實習一次，並完成專題研習。教育局今（7日）向各中學發信，提供21個行程，由2天至5天不等，大部分主題涉歷史文化遺產，其中一個2天團會到廣州及東莞，行程包括廣東東江縱隊紀念館、孫中山大元帥府紀念館等；有5天團會到訪貴州遵義會址，讓學生認識中國共產黨發展歷史。教育局要求學校於7月底前回覆，讓當局及早與內地省市對接單位聯繫及安排細節，以便兩地通關後盡快啟動內地考察團。

教育局開展內地考察團試行階段，局方於通告中指出，學校須提供在2022/23和2023/24學年安排高中學生參加公民科內地考察的月份和行程 ，一經表達意向，原則上將不能更改。通告未有列明每個行程的團費，但指出參與學生會獲全額資助團費。

教育局列出的21個行程由2天至5天不等，其中10個為3天團、8個為2天團，5天團有2個，4天團有1個。其中4至5天團會到訪較遠的福建省、湖南省及貴州；「貴州的民族文化及自然天文內地考察」5天團會到訪遵義會址，建議學習重點指出可認識中國共產黨發展的歷史；另亦會到貴州大數據應用展示中心、荔波古鎮、參觀FAST射電望遠鏡，認識當地少數民族及科技產業。

教育局提供的行程大部分行程與歷史、文化遺產考察有關，到訪地點包括有中山、廣州、開平、肇慶、湖南等。其中一個名為「廣州、東莞歷史文化內地考察」的2天行程中，第一天早上可選擇到訪鴉片戰爭博物館，學習重點包括認識中國人民當時如何反抗外來侵略、《基本法》的由來等；或可到訪廣東東江縱隊紀念館，認識抗日戰爭及國土和軍事安全的重要性；第二日行程與孫中山有關，會到訪孫中山大元帥府紀念館及黃埔軍校舊址紀念館，了解他在民國初年反軍閥運動的角色及貢獻。

有3個行程主要圍繞內地經濟發展，分別會到訪南沙、珠海、深圳等。其中一個「南沙、前海的經濟發展和粵港合作內地考察」兩天團，學生會到前海深港青年夢工場及相關企業參觀，亦會參與專題講座，了解南沙的發展機遇和粵港合作項目。亦有2個行程主題為創新科技，將分別到惠州、廣州等，行程包括參觀惠州潼湖生態智慧區、國家超級計算廣州中心。

按教育局公民科課程指引，內地考察團以中華文化與現代生活為主題，讓學生透過實地考察而感受各地風土民情、欣賞珍貴古蹟文物，以及從多角度探究中華文化在現代社會的發展和變化。指引又列明教育局不會對內地考察作統一規定，不過學校可安排學生參加教育局內地考察團。

教育局局長蔡若蓮於社交平台表示，高中公民科特設內地考察，讓學生透過考察活動增廣見聞，深信校長、老師們會按同學的興趣和需要悉心安排，更希望疫情盡快過去，所有同學皆可成行。

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記者：黃悅晴