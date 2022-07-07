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【Disney+】匯集韓綜與多元化精彩韓劇　金泰亨亮相實境節目《友情旅行》

娛樂 18:10 2022/07/07

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Disney+ 全新韓綜節目，聚集韓流頂尖人氣偶像演員歌手，如《IN THE SOOP：友情旅行》、《BLACKPINK THE MOVIE》、《醫法刑事》》、《紅丹心》、《我的新紮學堂》，相信可以滿足一眾韓迷呢！

最新影片推介：Sica專訪

韓綜上架

朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、V金泰亨@BTS（防彈少年團），合體參與共四集的全新旅遊實境節目《IN THE SOOP：友情旅行》(IN THE SOOP：Friendcation)。眾人將會遠離平日繁忙生活，拋開名氣與壓力，結伴前往鄉間展開一段充滿驚喜的療癒旅行。

除了即將上架的《IN THE SOOP：友情旅行》之外，喜愛韓國流行文化的粉絲現已可於Disney+ 觀賞電影《BLACKPINK THE MOVIE》。這是專門送予BLACKPINK官方粉絲會BLINK的一封情書，收錄BLACKPINK最近幾次巡迴演出片段以及團員的獨家專訪內容，Jennie（金珍妮）、Jisoo（金智秀）、Rosé（朴彩英）和Lisa各自分享於飛逝的五年時光當中，她們最喜愛、最私密的回憶。

《IN THE SOOP：友情旅行》

韓迷煲劇

韓粉亦不要錯過Disney+ 平台上其他精彩的韓劇作品，包括：由男神蘇志燮飾演天才醫生轉戰醫療訴訟律師的《醫法刑事》(Doctor Lawyer)；人氣男女神呂珍九、文佳煐主演，米芝蓮星級廚師意外與一名陌生女子情感接通的奇幻愛情劇《盡情吃 用力愛》(Link: Eat, Love, Kill)。

當中又有宮廷禁戀與權鬥的終極角力《紅丹心》(Bloody Heart);羽毛球上揮灑熱血汗水的浪漫青春韓劇《由零開始愛上你》(Going to You at a Speed of 493km);某個神祕幽靈曾經拯救人類，後來卻被指控是謀殺案共犯的科幻懸疑劇《迷網追兇》(GRID)；兩位密友之間的暗戀物語《單戀原聲帶》(Soundtrack #1)；講述一群剛進警察大學的新人，不知天高地厚的青春成長故事《我的新紮學堂》(Rookie Cops)；由偶像女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）主演，講述她為了幫助所愛的男人在所不惜，甘願違抗家族和國家的《雪降花》(Snowdrop) 等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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