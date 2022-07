【運動習慣】疫情下兒童缺乏活動致社交能力倒退　籃球訓練助建立紀律【附有獎遊戲詳情】

▲ 青苗教練總監鄒健樂(Lok)分享運動對小朋友的好處及示範居家抗疫運動。

疫情下,小朋友常留家中,以致苦無社交和肌肉活動機會。而復課後,單靠學校體育課的運動量足夠嗎? 若果兒童體能運動不足又有何危害?

今集《童學園》走出校園,邀請青苗教練總監鄒健樂(Lok)講解運動和打籃球對小朋友的好處,同時幫助家長培養親子運動習慣及推介居家抗疫運動。

▲ 青苗教練總監鄒健樂(Lok)。(陳詠琪攝)

運動影響身心發展

體能下降

當小朋友長時間留在家中,沒有時間及空間讓他們做運動,最主要影響是致肥及有礙肌肉發展。而復課後,即使小朋友簡單緩步跑一兩分鐘都會出現氣喘情況,可見心肺功能減弱,Lok亦舉追巴士為例子。

當小朋友長期運動不足,若突然要做出追巴士的劇烈活動,是十分容易出現頭暈,甚至出現肌肉拉傷的情況。

其次,反應及力量狀況變差。因為兩者並不是天生,需要後天訓練,當小朋友長時間缺乏活動,原本運動習慣及強度亦漸漸忘記,需要再加訓練,才可慢慢適應運動的節奏。

心理影響大於身理

Lok以籃球為例表示,籃球是團隊運動,需要經常和隊友溝通並一齊合作完成項目,當小朋友有一段時間缺乏恆常運動或社交機會,漸漸就會變成不敢或不懂得和別人相處,社交能力倒退。

另外,運動不足亦可導致專注力下降。因為打籃球時,需要時刻聆聽教練指示並進行分析去完成練習,所以透過運動,小朋友的敏捷度及反應可直接反映出來。

ACSM:運動量為每日30分鐘

美國運動醫學會(ACSM)一項研究顯示,建議每天進行中等至高強度運動時間為30分鐘。Lok指一般而言,香港的學校一個星期約有一節至兩節體育課,大約為60分鐘,未能達到ACSM的指標,因此單靠學校體育課的運動量是絕對不足夠。

運動習慣促進親子關係

▲ 家長可以為3至5歲的小朋友挑選3號籃球,而5-12歲的小朋友可用5號籃球,12歲或以上成人可用7號籃球。(陳詠琪攝)

Lok表示其實父母在子女4歲開始,就可透過簡單運動或親子遊戲,令小朋友覺得運動是一件開心的事,從而培養習慣。而父母亦需注意,在進行親子運動時,假設小朋友是零基礎,必須循序漸進,以耐心及鼓勵的態度去對待小朋友。切忌在小朋友未能完成某項運動時,就進行懲罰或責罵。

打籃球訓練應變能力及紀律

▲ 打籃球可訓練小朋友學習聆聽及紀律。(圖片由受訪者提供)

作為籃球教練的Lok指,籃球運動屬全方位運動,當兒童處於大肌肉發展重要時期,透過跑、跳及拋接球等動作,有助肌肉發展、訓練身體平衡、手腳及手眼協調。而且籃球亦是講求反應敏捷的運動,可訓練應變能力。

此外,在籃球團隊運動訓練中,當小朋友和隊友及教練去相處,過程中學習聆聽及紀律,可使他們學習禮貌及溝通技巧,有助表達能力發展。

Lok:打籃球和讀書是可並存

不少家長都會擔心打籃球影響學業成績,而Lok以自己為例,憶述在求學時期,自己每天下課後要去補習及打籃球,不論有多辛苦及困難,第二日亦會如常上學。因他知道,若要打籃球,必先平衡讀書和籃球時間,亦希望藉此教導及鼓勵學生:學會刻苦堅持。

不論打籃球或做任何事情,要學懂分配時間。我希望小朋友明白,如果想去打籃球,所以要更努力去讀書。其實兩者可以並存,只要認真看待每一件事。

居家抗疫推介

▲ Lok推介居家抗疫運動,有助訓練敏捷性及速度。(陳詠琪攝)

在疫情下,Lok有一系列伸展運動介紹,讓家長和小朋友安在家中都可以輕鬆完成。

1) 開合跳Jumping Jack

在進行開合跳前,先要確保四周有足夠活動空間。然後,手腳可同步做出打開、合上動作,重覆做即可,有助訓練敏捷性。

2) In in out out

在家中,如有一枝筆或一張正方形的紙就可以做到。先將雙腳在入面開始,接著輪流做左右邊,再踏去正方形的出面,再踏入去。由於是一個速度的練習,所以可要求擺手配合動作,從而加強敏捷度。

3)弓箭步 (Lunges)

當右腳踏前一步,左腳膝蓋需輕微彎曲至接近地面即可,以免受傷。而上身,保持直線,不要向前趴。

4)波比跳(Burpees)

身體先做出掌上壓的姿勢,雙腳向上並跳去手下面的位置,接著,再向上跳一下,再向後跳,然後保持掌上壓的姿勢。由於當中牽涉支撐及躍跳的動作,所以做5下至10下都會有氣喘及出汗的情況,有助心肺功能。

