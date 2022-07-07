【運動習慣】疫情下兒童缺乏活動致社交能力倒退　籃球訓練助建立紀律【附有獎遊戲詳情】

▲ 青苗教練總監鄒健樂(Lok)分享運動對小朋友的好處及示範居家抗疫運動。

疫情下，小朋友常留家中，以致苦無社交和肌肉活動機會。而復課後，單靠學校體育課的運動量足夠嗎？ 若果兒童體能運動不足又有何危害？

今集《童學園》走出校園，邀請青苗教練總監鄒健樂（Lok）講解運動和打籃球對小朋友的好處，同時幫助家長培養親子運動習慣及推介居家抗疫運動。

▲ 青苗教練總監鄒健樂(Lok)。（陳詠琪攝）

運動影響身心發展

體能下降

當小朋友長時間留在家中，沒有時間及空間讓他們做運動，最主要影響是致肥及有礙肌肉發展。而復課後，即使小朋友簡單緩步跑一兩分鐘都會出現氣喘情況，可見心肺功能減弱，Lok亦舉追巴士為例子。

當小朋友長期運動不足，若突然要做出追巴士的劇烈活動，是十分容易出現頭暈，甚至出現肌肉拉傷的情況。

其次，反應及力量狀況變差。因為兩者並不是天生，需要後天訓練，當小朋友長時間缺乏活動，原本運動習慣及強度亦漸漸忘記，需要再加訓練，才可慢慢適應運動的節奏。

心理影響大於身理

Lok以籃球為例表示，籃球是團隊運動，需要經常和隊友溝通並一齊合作完成項目，當小朋友有一段時間缺乏恆常運動或社交機會，漸漸就會變成不敢或不懂得和別人相處，社交能力倒退。

另外，運動不足亦可導致專注力下降。因為打籃球時，需要時刻聆聽教練指示並進行分析去完成練習，所以透過運動，小朋友的敏捷度及反應可直接反映出來。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

ACSM:運動量為每日30分鐘

美國運動醫學會（ACSM）一項研究顯示，建議每天進行中等至高強度運動時間為30分鐘。Lok指一般而言，香港的學校一個星期約有一節至兩節體育課，大約為60分鐘，未能達到ACSM的指標，因此單靠學校體育課的運動量是絕對不足夠。

運動習慣促進親子關係

▲ 家長可以為3至5歲的小朋友挑選3號籃球，而5-12歲的小朋友可用5號籃球，12歲或以上成人可用7號籃球。（陳詠琪攝）

Lok表示其實父母在子女4歲開始，就可透過簡單運動或親子遊戲，令小朋友覺得運動是一件開心的事，從而培養習慣。而父母亦需注意，在進行親子運動時，假設小朋友是零基礎，必須循序漸進，以耐心及鼓勵的態度去對待小朋友。切忌在小朋友未能完成某項運動時，就進行懲罰或責罵。

打籃球訓練應變能力及紀律

▲ 打籃球可訓練小朋友學習聆聽及紀律。(圖片由受訪者提供)

作為籃球教練的Lok指，籃球運動屬全方位運動，當兒童處於大肌肉發展重要時期，透過跑、跳及拋接球等動作，有助肌肉發展、訓練身體平衡、手腳及手眼協調。而且籃球亦是講求反應敏捷的運動，可訓練應變能力。

此外，在籃球團隊運動訓練中，當小朋友和隊友及教練去相處，過程中學習聆聽及紀律，可使他們學習禮貌及溝通技巧，有助表達能力發展。

Lok：打籃球和讀書是可並存

不少家長都會擔心打籃球影響學業成績，而Lok以自己為例，憶述在求學時期，自己每天下課後要去補習及打籃球，不論有多辛苦及困難，第二日亦會如常上學。因他知道，若要打籃球，必先平衡讀書和籃球時間，亦希望藉此教導及鼓勵學生：學會刻苦堅持。

不論打籃球或做任何事情，要學懂分配時間。我希望小朋友明白，如果想去打籃球，所以要更努力去讀書。其實兩者可以並存，只要認真看待每一件事。

居家抗疫推介

▲ Lok推介居家抗疫運動，有助訓練敏捷性及速度。（陳詠琪攝）

在疫情下，Lok有一系列伸展運動介紹，讓家長和小朋友安在家中都可以輕鬆完成。

1） 開合跳Jumping Jack

在進行開合跳前，先要確保四周有足夠活動空間。然後，手腳可同步做出打開、合上動作，重覆做即可，有助訓練敏捷性。

2） In in out out

在家中，如有一枝筆或一張正方形的紙就可以做到。先將雙腳在入面開始，接著輪流做左右邊，再踏去正方形的出面，再踏入去。由於是一個速度的練習，所以可要求擺手配合動作，從而加強敏捷度。

3）弓箭步 （Lunges）

當右腳踏前一步，左腳膝蓋需輕微彎曲至接近地面即可，以免受傷。而上身，保持直線，不要向前趴。

4）波比跳（Burpees）

身體先做出掌上壓的姿勢，雙腳向上並跳去手下面的位置，接著，再向上跳一下，再向後跳，然後保持掌上壓的姿勢。由於當中牽涉支撐及躍跳的動作，所以做5下至10下都會有氣喘及出汗的情況，有助心肺功能。

有獎遊戲

如果想小朋友參加籃球暑期營，只要睇片答問題就有機會得到GMF體育學院NIKE籃球暑期營(5-15歲)免費名額(15份)及折扣碼(235份)。

參加詳情：https://bit.ly/3OOPN6U

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧