【育兒之道】兩個夠晒數手足一起成長　茶兄妹當童星訓練自信表達力

▲ 「茶兄妹」張東宸與張曦晨受媽媽影響，踏上演藝之路。

來到張氏一家，熱鬧非常，哥哥東宸曦晨說「唔鍾意」，妹妹曦晨刻意唱反調說「鍾意」；哥哥在記者前告狀笑說妹妹經常打他，妹妹扁嘴嬲嬲豬推哥哥一下。不到一刻，兩兄妹變成糖黐豆，一起玩媽媽DIY的紙皮玩具，又齊齊開心食雪糕，嘻嘻哈哈大笑著，「茶兄妹」就是這樣！

5歲妹妹張曦晨在《反起跑線聯盟》擔任小主角，7歲哥哥張東宸不時演出廣告劇集，媽媽Esther為他倆開設多個不同社交平台，包括facebook專頁「育茶手記」、YouTube頻道「CHA Channel」等，「茶兄妹」齊齊化身童星，受媽媽鼓勵勇於表現自我。

▲ 媽媽Esther DIY一大堆創意紙皮玩具予仔仔女女。（黃建輝攝）

媽媽身教追夢不受年齡局限

全職媽媽Esther會接freelance，包括演藝工作，她視演出為興趣和夢想，曾參演舞台劇，同時，Esther視之為身教，台下長時間的努力才換來台上一場好表演，希望仔女看著她為了追夢而努力，亦不會因為成為媽媽後就放棄一切，任何年齡都可以做自己想做的事。

我參加一些劇集很少鏡頭、一兩句對白，但仔女見到我的演出會很開心。如我演出港台劇《仲夏一個週未》，擔任社工角色，他們會不斷跟著說我的對白。

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子女參與試鏡當興趣班

往日，Esther有感大仔東宸害羞，對著陌生人會躲起來不出聲，明白或是性格使然，但忽發奇想不如帶同孩子投進表演世界，訓練自信及表達力，初時母子或母女一起試鏡，及後由孩子自己去試鏡，Esther認為站出來也是一種表達方式。

我形容為試鏡是免費的興趣班，十個未必中一個，但我跟丈夫不在乎孩子要中了多少廣告劇集，而是見證他們成長。哥哥由很驚要我陪同，再慢慢自己一個。妹妹就成長快些，可能一直有哥哥帶住，很快已充滿自信地表達意見。

▲ 哥哥張東宸與妹妹張曦晨成為「茶兄妹」，有自家的YouTube及facebook，分享玩樂日常。（受訪者提供）

曦晨代表作《反起跑線聯盟》廣為人知，不少人常問Esther，哥哥會否見到妹妹拍劇，他沒得拍而不開心，媽媽回說不會，東宸說更喜歡拍自己的YouTube影片。

問曦晨為何拍劇如此叻，她說︰「因為可以喊到出來。」哥哥補充︰「之後喊不停……」，劇中不少哭戲，跟現實的曦晨不易哭的個性截然不同，媽媽從旁協助女兒演哭戲，回想當時母女對話，

她說「我喊唔到㗎」，我建議不如想一些慘事，「無慘的事喎」，她跟哥哥曾看繪本《媽媽變成鬼了》哭，我說不如讀回那本繪本，「你唔好讀」，最後跟她傾妥，「你話你走，我就會喊」，每一次拍哭戲就用此方法。

▲ 兩兄妹時而鬥嘴，時而相親相愛，一起成長。（受訪者提供）

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兩兄妹成為彼此最好玩伴

整個訪問，兩兄妹總是要靠在媽媽身旁，他們時而爭寵鬥嘴，問Esther有何方法處理兩兄妹嘈架打架，曦晨搶說「鬧我哋囉」，Esther直認一開始會鬧，但有兩妹妹的她回想小時候也是這樣長大，之後任由兩兄妹在吵鬧中成長。

他們天天上演鬧劇，兩人郁來郁去打架，一陣子又會一齊玩，因為只有隔離那位陪玩，所以有時都算數，他們鍾意啦，只要不弄傷就行。

說起有一次哥哥撕爛妹妹的相片，妹妹至今很嬲，聽後即是扁著嘴，不明哥哥為何要這樣做，而哥哥笑笑口不太記得因由。兄妹的表情形成強烈對比，雙映成趣。

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兄弟姊妹才懂的事

當然，茶兄妹亦有很多窩心事，有人請曦晨食糖，她不是貪心而說要2粒，而是有1粒要給哥哥，分甘同味。哥哥東宸亦然，如家只剩一樣食物，2人會爭一下，但最後哥哥都總會說「妹妹，我俾你食、我俾你飲」，妹妹又回說多謝哥哥。「哥哥有時候是暖男，很照顧妹妹。」

Esther跟丈夫早就計劃育2孩，想小朋友有伴去玩一起成長，小朋友愈大未必想跟爸爸媽媽訴說，兄弟姐妹的親密關係是無法取締。

兄弟姊妹才懂的事，兩個互相扶持有個伴，將來有困難可幫手。

▲ 媽媽跟茶兄妹再活一次童年，珍惜親子時光。（受訪者提供）

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記者：顏紫燕