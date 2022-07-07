【哈佛研究】哈佛研究揭長壽秘訣　樂觀女性比悲觀者命長5.4%

▲ 哈佛大學一項研究指出，懷有樂觀心態的女性壽命比悲觀者多5.4%。

心態取決壽命，哈佛大學公共衛生學院公布一項研究指出，懷有樂觀心態的女性壽命比悲觀者多5.4%，活過90歲以上的可能性更高10%，顯示「樂觀」或許與「長壽」有直接關係。

最新影片：

該項研究由哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）進行，追蹤對象為16萬名年齡介乎50至79歲的女性，歷時長達26年。研究發現，參與者中最樂觀的25%人士，比起最悲觀的25%人士，壽命長5.4%，活過90歲以上的機率亦高10%。

研究人員表示，運動是長壽的重要因素，定期運動可延長壽命達4個月至4.2年，而樂觀對延長壽命的影響，可能與運動差不多。從反面來看，心理壓力及內心痛苦可危害人體健康，刺激免疫及自主神經系統，誘發大腦的化學物質變，從而造成一系列危害健康的生理變化。

一個人樂觀或是悲觀，某程度上取決於兒時經歷或遺傳上，但研究人員也建議，認知行為訓練也可助維持樂觀心態。相關研究已刊載在《美國老年醫學會期刊》（Journal of the American Geriatrics Society）上。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣